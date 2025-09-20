'Vroege Vogels' (TV) is zondag op de Lemelerberg

Het 'Vroege Vogels'-team bezoekt de Lemelerberg, de hoogste berg van Overijssel. Hier gaan koninginnenpages op zoek naar hun partners. Deze grote vlinders zoeken tijdens hun voortplanting graag de hoogte op.

In de zinderende hitte ziet het team hoe de bijenwolf en zijn grote vijand, de goudwesp, gebruik maken van de steile zandranden. Als de avond valt, jaagt de nachtzwaluw over de heide. Ook komt de grote wolfsklauw in beeld, een prehistorisch plantje dat onlangs in dit gebied is herontdekt. Door de uitbreiding en het herstel van de heide hebben deze bijzondere soorten de afgelopen jaren meer ruimte gekregen om te groeien.

'Vroege Vogels', zondag 21 september om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.