'Vroege Vogels' (TV) is zondag op de Lemelerberg

zaterdag 20 september 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Het 'Vroege Vogels'-team bezoekt de Lemelerberg, de hoogste berg van Overijssel. Hier gaan koninginnenpages op zoek naar hun partners. Deze grote vlinders zoeken tijdens hun voortplanting graag de hoogte op.

In de zinderende hitte ziet het team hoe de bijenwolf en zijn grote vijand, de goudwesp, gebruik maken van de steile zandranden. Als de avond valt, jaagt de nachtzwaluw over de heide. Ook komt de grote wolfsklauw in beeld, een prehistorisch plantje dat onlangs in dit gebied is herontdekt. Door de uitbreiding en het herstel van de heide hebben deze bijzondere soorten de afgelopen jaren meer ruimte gekregen om te groeien.


'Vroege Vogels', zondag 21 september om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Vroege Vogels op tv
Zondag 21 september 2025 om 19u25  »
NPO 2
Zoektocht naar de mooiste beelden en bijzondere verhalen uit de Nederlandse natuur.
Zaterdag 27 september 2025 om 08u00  »
NPO 2
Zoektocht naar de mooiste beelden en bijzondere verhalen uit de Nederlandse natuur.
Zondag 28 september 2025 om 19u20  »
NPO 2
Waar vroeger de Zuiderzeekust te vinden was, liggen nu de Veluwerandmeren. Het wemelt van de vogels en de natuur floreert. Varend en snorkelend nemen we een kijkje in het heldere water.

Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels
NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:05
    De week van Bruzz
    06:00
    In bed met Olly
  • 11:55
    Sporza: WK Atletiek 2025
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 12:05
    Zingaburia
    06:00
    Tik Tak
  • 11:55
    Chicago Fire
    05:05
    Geen uitzending
  • 12:10
    House for Sale
    02:40
    Geen uitzending
  • 11:30
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 12:10
    Boyfriends of Christmas Past
    05:10
    Dancing Through the Snow
  • 10:00
    Joe
    02:00
    Geen uitzending
  • 12:00
    DIY
    02:15
    De Tafel van de Week
  • 11:45
    Rizzoli & Isles
    02:25
    Geen uitzending
  • 12:05
    Storage Wars
    02:50
    Geen uitzending
  • 11:50
    Het roer om
    02:35
    Geen uitzending
  • 12:00
    Snapped
    05:00
    Geen uitzending
  • 11:51
    Z-Weekoverzicht
    04:34
    Herhalingslus
  • 11:59
    Het zelfbouwhuis
    05:55
    Sixties To Six
  • 12:00
    Het Weekmenu
    02:40
    Likoké on Tour
  • 12:00
    New Tricks
    02:15
    Death on the Tyne
  • 11:20
    American Pickers
    02:10
    Below Deck Mediterranean
  • 12:00
    NOS WK Atletiek 2025
    05:50
    Nederland in Beweging
  • 11:40
    Iedereen Verlicht
    02:00
    Nieuwsuur
  • 11:55
    Brainstorm
    02:25
    NOS Studio Sport