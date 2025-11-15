Leidt een supertip tot een ontmaskering in 'The Masked Singer'?
'Ik eet nooit meer broccoli': bekende comedian ontmaskerd als Broccoli in 'The Masked Singer'
Kortrijk schakelt naar turbomodus in 'Mijn Restaurant': 'Als het rap moet gaan, dan doen we rap hé!'

'Vroege Vogels' (TV) bezoekt de Zuidkust van Schouwen

zaterdag 15 november 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Het is volop najaar aan de Zuidkust van Schouwen. Zeekraal en schorrenkruid kleuren het landschap rood, roze en paars. Boven onze hoofden vliegen vele wulpen, scholeksters en bonte strandlopers op en neer tussen de zandplaten in de Oosterschelde en de binnendijkse natuur.

Natuurfilmer Marit ziet hier bruinvissen, onze kleinste walvis. Onderwater lijkt een soort tweede lente plaats te vinden met opgroeiende sepia’s, felgekleurde zeenaaktslakken en zeepaardjes. Menno Bentveld fietst heel de zuidkust af, van Plompe Toren tot Zierikzee.


'Vroege Vogels', zondag 16 november om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.


De Club Van Sinterklaas Film - Het Grote Sneeuwavontuur (DVD)
DVD
Smurfs (Blu-ray)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (DVD)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'SOS Piet XL' (VTM)

Isabel uit Waregem wil eindelijk een échte bearnaisesaus maken, maar haar versie lijkt meer op een dunne soep zonder smaak. Johan uit Brecht probeert ajuinsoep, maar ook hij faalt: een flauw, ondefinieerbaar mengsel waar zelfs een ui van zou huilen.

'SOS Piet XL', om 18.20 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:35
    Flikken
    06:00
    In bed met Olly
  • 16:45
    South Korea with Alexander Armstrong
    08:00
    Herfstbeelden
  • 17:05
    Waiko
    04:50
    Geen uitzending
  • 14:35
    WK 2026 Kwalificatie
    01:00
    Geen uitzending
  • 17:00
    De Eerste op de Moordplek
    01:15
    Geen uitzending
  • 17:15
    La Brea
    01:00
    What We Do in the Shadows
  • 17:00
    Police Interceptors
    01:45
    Geen uitzending
  • 16:00
    Will You Merry Me?
    01:35
    JOE XMAS
  • 16:25
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 17:15
    Huizenjagers
    01:35
    De Tafel van de Week
  • 16:45
    NCIS
    01:10
    Criminal Minds
  • 16:50
    Cobra Kai
    01:15
    NCIS: Los Angeles
  • 16:55
    Project Bakeover
    01:25
    Botched
  • 16:30
    World's Most Evil Killers
  • 17:19
    De CFO podcast
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:15
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 16:30
    Het feestmenu van ..
    01:55
    Het Weekmenu
  • 17:00
    Grantchester
    01:45
    Midsomer Murders
  • 17:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
    01:15
    The Resident
  • 17:00
    Mega Piraten Festijn 2024
    01:18
    Wie is de Mol? 25 jaar
  • 17:10
    Petrus in het land
    01:10
    Dit is de Week
  • 17:05
    Party Crew
    01:45
    Onderweg naar liefde