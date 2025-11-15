'Vroege Vogels' (TV) bezoekt de Zuidkust van Schouwen

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Het is volop najaar aan de Zuidkust van Schouwen. Zeekraal en schorrenkruid kleuren het landschap rood, roze en paars. Boven onze hoofden vliegen vele wulpen, scholeksters en bonte strandlopers op en neer tussen de zandplaten in de Oosterschelde en de binnendijkse natuur.