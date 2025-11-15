'Vroege Vogels' (TV) bezoekt de Zuidkust van Schouwen
Het is volop najaar aan de Zuidkust van Schouwen. Zeekraal en schorrenkruid kleuren het landschap rood, roze en paars. Boven onze hoofden vliegen vele wulpen, scholeksters en bonte strandlopers op en neer tussen de zandplaten in de Oosterschelde en de binnendijkse natuur.
Natuurfilmer Marit ziet hier bruinvissen, onze kleinste walvis. Onderwater lijkt een soort tweede lente plaats te vinden met opgroeiende sepia’s, felgekleurde zeenaaktslakken en zeepaardjes. Menno Bentveld fietst heel de zuidkust af, van Plompe Toren tot Zierikzee.
'Vroege Vogels', zondag 16 november om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels
Meer artikels over BNNVARA