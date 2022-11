'Vroege Vogels' is in Flevoland

De randmeerbossen in Flevoland zijn nog jong, maar dankzij de vruchtbare en kalkrijke zeeklei ontwikkelt de natuur zich hier in een razend tempo.

Bomen schieten uit de grond en je ziet hier steeds meer nieuwe soorten verschijnen. We speuren naar de edelherten die een paar jaar geleden het Veluwemeer zijn overgezwommen en zien enorme zeearenden overvliegen. Het water van de randmeren is ook steeds schoner geworden en verwelkomt nu elk jaar duizenden overwinterende vogels. Ook komen hier paddenstoelen als de uiterst giftige groene knolamaniet en de kleine bovist voor, die je normaal enkel in duingebieden, maar dus ook hier kunt tegenkomen.

