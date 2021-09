'Vroege Vogels' is deze week in Richel

Deze week strijkt 'Vroege Vogels' neer op het onbewoonde eiland Richel, een ware parel in de Waddenzee. Op deze afgelegen zandplaat komen normaal geen mensen maar deze keer is er een uitzondering gemaakt.

Willemijn Veenhoven slaapt in de wadtoren, omringd door tienduizenden wadvogels. Bij hoog water is het de laatste vluchtplaats voor wulpen, kanoeten, rosse grutto's en andere vogels. Menno Bentveld duikt in het bodemleven, waar volop voedsel te vinden is, als je goed kijkt.

'Vroege Vogels', vrijdag 1 oktober om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 2.