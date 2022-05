'Vroege Vogels' bezoekt de Krimpenerwaard

Ingesloten door de Hollandse IJssel, de Lek en de Vlist ligt het grootste aaneengesloten slagenlandschap ter wereld: de Krimpenerwaard. Een wonderschoon gebied van langgerekte percelen en ontelbare sloten.

Een perfecte plek voor weidevogels! Menno ziet hoe door vernatting van het gebied in de laatste paar jaar de biodiversiteit van deze soorten tot wel vijf keer groter is geworden. Ondertussen is Willemijn op zoek naar de laatste vindplaats van de wilde kievitsbloem in de Krimpenerwaard. We zien oerlandschappen, eeuwenoude eendenkooien, zeldzame planten en… exotische ringslangen.

