Vrijdag in 'Meldpunt': zowel meer wachtenden als lege kamers in verpleeghuizen

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Ondanks de coronacrisis groeien de wachtlijsten van verpleeghuizen door. In april waren er ruim 22.000 wachtenden op een plekje in een verpleeghuis.

Tegelijkertijd staan er ook veel kamers leeg, omdat bewoners niet de stap naar een verpleeghuis durven te zetten. Hierover gaat de uitzending van 'Meldpunt' op vrijdag 22 mei, vanaf 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Dick Put (87) uit Zuid-Beierland staat een jaar op een wachtlijst voor een verpleeghuis. Hij woont alleen en heeft een beginnende vorm van dementie. Zijn schoondochter en buurvrouw zijn de enige mensen waarmee hij contact heeft. Alleen wonen is niet langer verantwoord. Desondanks lieten hij en zijn mantelzorger een uitnodiging van een verpleeghuis aan zich voorbijgaan. Uit angst voor een besmetting, maar ook omdat verpleeghuizen een periode van quarantaine eisen van nieuwe bewoners, waardoor die in complete afzondering moeten leven. Daarnaast blijft na afloop van de quarantaine het bezoekverbod van kracht.

De plekken die overleden bewoners in verpleeghuizen achterlaten worden hierdoor niet opgevuld. Verpleeghuis De Oranjehoeck in Bergschenhoek heeft 18 van de 56 kamers leegstaan. Teammanager Nico Huyts toont de situatie in zijn verpleeghuis en vertelt over de financiële gevolgen hiervan.

In de studio komt toelichting op deze zaak van Conny Helder van ActiZ, de branchevereniging van zorginstellingen.

Coronakilo's

Verder gaat 'Meldpunt' over de toename van gewicht in coronatijd. De breuk met het levensritme en het niet kunnen sporten leidt tot overtollige kilo's: coronakilo's. Janny van Unen (66) worstelt met haar gewicht, net als Irene Luitsz (75). Zij missen vanwege de lockdown structuur en beweging en ook de motivatie om gedisciplineerd en gezond te leven.

Emely de Vet, hoogleraar gezonde levensstijl, legt uit waardoor dat komt en hoe we dat kunnen overwinnen. En Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en betrokken bij het programma Hou Ritme Tegen Corona, geeft praktische beweegtips voor in huis.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 22 mei om 19.20 uur op NPO 2.