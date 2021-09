Vrijdag in 'Meldpunt': ziekenhuizen weigeren senioren te reanimeren

Nederlandse ziekenhuizen hanteren in toenemende mate het beleid om senioren op hoge leeftijd niet meer te reanimeren als dat nodig is. Ook relatief gezonde ouderen krijgen dit bij een opname te horen en hebben geen stem bij dit besluit, zo is te zien in 'Meldpunt'.

De moeder van Linda van Beest overleed vorig jaar in het ziekenhuis aan de gevolgen van corona. Tot verbazing van Linda en haar zus, lezen zij in het medisch dossier dat hun moeder niet gereanimeerd wenste te worden, terwijl ze dit juist wel graag wilde. Ze had het zelfs in een wilsbeschikking vastgelegd.

De 91-jarige Enschedeër Ben Nissen hoort sinds vorig jaar bij bezoeken aan het ziekenhuis dat artsen hem bij een hartstilstand niet zullen reanimeren en ook niet zullen overbrengen naar de intensive care-afdeling. Reden: grote kans dat hij het niet zal overleven of daarna een lage kwaliteit van leven zal hebben. 'Daarmee spelen zij voor God', zegt Nissen die als zendeling actief is geweest voor de Katholieke Kerk.

Volgens Ronald Melieste van de Nederlandse Reanimatie Raad komt het vaker voor dat patiënten op hoge leeftijd bij een ziekenhuisopname te horen krijgen dat ze bij een calamiteit niet zullen worden gereanimeerd. Dit wordt gebracht als een mededeling en de patiënt heeft hierin geen stem. Wat zijn de landelijke richtlijnen voor reanimatie van een hoogbejaarde? Een arts mag niet 'medisch zinloos handelen', maar mag een ziekenhuis deze groep patiënten uitsluiten van reanimatie? Moet de patiënt zelf of de familie hier geen stem in hebben?

Afgebroken camperreis

Verder in 'Meldpunt': welke schade moet vergoed worden na een afgebroken camperreis? In de zomer van 2020 vertrekken Hennie en Mini Ooink naar de Verenigde Staten voor een vakantie met een huurcamper. In 28 dagen willen ze diverse staten in het zuidwesten van de VS bezoeken. Maar na zes dagen horen ze dat ze vanwege de corona-uitbraak hun reis moeten afbreken en direct naar hun eindpunt San Fransisco moeten rijden om de camper in te leveren. Naast bedorven vakantiegenot is er een schadepost van ongeveer 4000 euro. Reisorganisatie Tioga Tours weigert de kosten te vergoeden en verstrekt ook geen coronavoucher. Naast de Geschillencommissie Reizen buigt ook MAX Ombudsman Jeanine Janssen zich over deze zaak.

'Meldpunt', vrijdag 17 september om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.