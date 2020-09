Vrijdag in 'Meldpunt': wel schoolgeld moeten betalen, maar nauwelijks les krijgen

Studenten krijgen nauwelijks college, volgen mondjesmaat lessen online, maar betalen wel het volle pond aan collegegeld.

Studenten en hun ouders zijn boos en eisen fatsoenlijk onderwijs voor het geld dat ze betalen. Waar hebben ze recht op? En verder: Als exen met een alleenstaande-AOW te intensief met elkaar omgaan, worden zij gekort. Is dat wel terecht? De Sociale Verzekeringsbank geeft uitleg over hun werkwijze.

Als Erik Peeters het collegeld van zijn 18-jarige dochter Fleur betaalt, verwacht hij dat ze kwalitatief goed onderwijs krijgt. Ondanks corona zouden eerstejaars namelijk voorrrang krijgen bij het beperkte fysieke onderwijs in de collegezaal. De realiteit is anders: tot aan de kerst geeft de universiteit alleen online les. Een slechte start voor zijn dochter, vindt Erik. Ook bij studenten van het HBO en MBO is onvrede, omdat ook bij hen de relatie tussen betaald lesgeld en uren aan onderwijs zoek is. Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) licht dit toe in Meldpunt.

Tekort aan openbare toiletten

Omdat Ursula Garconius diabetespatient is, moet ze vaak naar het toilet. Maar sinds corona wordt ze geweigerd bij winkels en instellingen. Soms ziet ze maar één oplossing: plassen op straat. 'Meldpunt' neemt de proef op de som en test in welke openbare gebouwen en winkels je nog gebruik mag maken van het toilet. En wordt de toegang geweigerd als we een medische toiletpas laten zien? In de studio legt Bernique Tool (directeur Maag Lever Darm Stichting) uit hoe groot de impact is om niet naar het toilet te kunnen als je moet.

Gekort door de SVB

Gepensioneerde stellen die gescheiden leven, maar niet formeel gescheiden zijn, lopen kans gekort te worden op hun AOW. Zoals de 86-jarige Trudy Diaz. Haar man leeft al meer dan 30 jaar in Spanje, maar toch krijgt ze een gehuwden AOW. Mevrouw vindt dat ze recht heeft op een hogere alleenstaanden AOW. MAX Ombudsman Rogier de Haan vraagt tekst en uitleg aan Bert van Laar van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

