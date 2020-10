Vrijdag in Meldpunt: waarom krijg ik mijn medicijn niet mee?

PatiŽntenverenigingen zijn het zat dat patiŽnten specifieke medicijnen, die met een medische noodzaak door een arts zijn voorgeschreven, niet meekrijgen van hun apotheker en niet vergoed krijgen van hun zorgverzekeraar. Wat gaat de politiek daar aan doen?

Grietje Wijnstra heeft diabetes en COPD en krijgt van de arts medicijnen van een specifiek merk op medische noodzaak voorgeschreven. Maar ze krijgt van haar apotheker alleen een goedkoper vervangend middel omdat haar zorgverzekeraar alleen die vergoedt. Het vervelende voor mevrouw Wijnstra is dat die medicijnen haar bijwerkingen geven of niet goed werken. Een strijd om geld waarvan mevrouw Wijnstra als patiënt de dupe is. En die strijd duurt al een tijdje voort. Patiëntenverenigingen willen dat de minister deze problemen snel oplost. Michael Rutgers, algemeen directeur van Longfonds pleit hiervoor in 'Meldpunt'.

Op pad met een corona-thuiszorgteam

Het is alle hens aan dek in de thuiszorg nu we midden in de tweede corona-golf zijn beland. Met de gaten die er al zijn in de personeelsroosters en het oplopend aantal besmettingen, is de vraag: kan iedereen nog thuiszorg krijgen? In Rotterdam hebben de thuiszorgorganisaties de handen ineengeslagen en is er een speciaal corona-thuiszorgteam gecreëerd. Zij gaan in beschermende kleding langs bij mensen die corona hebben en thuiszorg nodig hebben. 'Meldpunt' mag meelopen en krijgt een unieke kijk achter de schermen.

Premievrij pensioen

Anton Verschueren raakt in zijn loopbaan in de horeca arbeidsongeschikt en bouwt daarna onterecht geen aanvullend pensioen meer op. Na een uitzending van 'Meldpunt' in 2017 beloven pensioenfondsen coulant om te gaan met deze werknemers. Hun pensioenen worden premievrij voortgezet, is de belofte. Ook het pensioenfonds Horeca & Catering doet deze belofte. Maar als meneer Verschueren zich bij dit pensioenfonds meldt, hoort hij dat hij nergens recht op heeft. MAX Ombudsman Rogier de Haan houdt het pensioenfonds aan de gedane belofte en gaat na of andere pensioenfondsen zich wél aan de gemaakte afspraken houden.

'Meldpunt', vrijdag 9 oktober om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.