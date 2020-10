Vrijdag in 'Meldpunt': voorkom eenzaamheid van ouderen bij nieuwe coronagolf

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Wat kunnen we doen om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen tijdens de tweede coronagolf? Dit voorjaar bleek dat coronamaatregelen zo rigoreus waren dat de eenzaamheid onder 75-plusser verdubbelde.

Hoe voorkomen we dat zonder de besmettingen te laten toenemen? Daarover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 2 oktober om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

BingoTV

De 76-jarige Trees Cosse-Van Berkel uit Den Haag komt weinig de deur uit en heeft nauwelijks sociale contacten. Haar man overleed tien jaar geleden na veertig jaar huwelijk zonder kinderen. Afgelopen voorjaar overleed haar zus aan de gevolgen van corona. De wereld van mevrouw Cosse wordt steeds kleiner. Gelukkig is er de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) waardoor mevrouw Cosse tijdens het winkelen in contact komt met andere mensen. Enthousiast doet ze mee met Bingo TV die de BBD organiseert en via de lokale omroep uitzendt. Elles de Bruin bingoot met haar mee. Welke lessen kunnen wij trekken uit de maatregelen van de eerste coronagolf. Werden toen voorzieningen te rigoureus gesloten waardoor ouderen in een isolement belandden? Hoe kan het anders?

Op 1 oktober start de Week Tegen de Eenzaamheid. Over het belang van bestrijding van eenzaamheid spreken we met huisarts Toosje Valkenburg en Fred Beekers, van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.

Prijsverschillen

Wie gedurende de week online zijn boodschappen bestelt kan bij aflevering en betaling voor verrassingen te komen staan. Producten van Albert Heijn en Jumbo blijken dan ineens duurder of goedkoper te zijn dan op het moment van winkelen, zonder dat de supermarkt de klant daarover informeert. Wat is eigenlijk het koopmoment bij online boodschappen doen? Het moment dat u het product in het vituele boodschappenmandje plaatst? Of als u, een paar dagen later, bij de aflevering afrekent? Winkeldeskundige Paul Moers vertelt wat de supermarkten hiermee zouden moeten doen.

Bankproblemen

De 71-jarige Sita Kruiver koopt twee banken ter waarde van 2300 euro. Maar bij aflevering blijkt er van alles mis met de bestelling. De banken verschillen van de brochure waaruit is besteld en er ontbreken diverse kussens. Daarnaast blijkt de kwaliteit van de bank ondermaats, stelt een onafhankelijke expert van de Geschillencommissie vast. De verkoper gaat niet in op herhaaldelijke verzoeken om de bank te herstellen en kussens na te leveren. Mag mevrouw de bank terugbrengen en haar geld terugeisen? MAX Ombudsman Jeanine Janssen probeert de kwestie op te lossen.

'Meldpunt', vrijdag 2 oktober om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.