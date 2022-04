Vrijdag in 'Meldpunt': Valgevaar door trapliften aan muurzijde van de trap

Ongeveer tachtig procent van de trapliften wordt aan de verkeerde kant van de trap gemonteerd. Als de lift aan de muurkant is geplaatst blijft er vaak te weinig loopruimte over voor de gewone trapgebruiker.

Helemaal als ook de leuning is verwijderd is er een te groot risico om te vallen. Expertisecentrum Regelgeving Bouw spreekt een hard oordeel uit in 'Meldpunt'.

Valrisico

Co Dooms (75) uit de gemeente Berkelland loopt moeilijk door uitgezaaide kanker. Hij krijgt van zijn gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een traplift in zijn woning. Maar omdat die aan de muurzijde wordt geplaatst blijft er maar 40 centimeter loopruimte over op het smalle deel van de trap. Hij is bang dat zijn vrouw zal vallen.

Wil Emden (75) en zijn vrouw Helena (74) uit Rotterdam laten ook een traplift installeren. Mevrouw Emden komt door diverse fysieke problemen de trap bijna niet meer op of af. Ook hier wordt de trap aan de muurkant geplaatst en is er voor meneer Emden op het smalle deel van de trap nauwelijks loopruimte over. Het stel protesteert bij de gemeente maar die zegt dat hun klacht ongegrond is. Afgelopen december gaat het mis. Meneer Emden gaat onderuit op de trap en scheurt bij zijn val beide bovenbeenspieren. Hij wordt geopereerd, belandt met beide benen in het gips en moet maanden revalideren.

'Meldpunt' laat Nico Scholten van Expertisecentrum Regelgeving Bouw beide situaties bekijken. Hoe kan het dat een gemeente die moet toezien op bouweisen zelf trapliften laat plaatsen die tot gevaarlijke situaties leiden?

Elles de Bruin gaat langs bij trapliftinstallateur Otolift en praat in de studio door met Nico Scholten.

Strenge regels kwijtschelding lokale belastingen voor huishoudens met laag inkomen

Verder in 'Meldpunt': Corry Duursma (74) moet rondkomen van AOW en een klein pensioen. Ze krijgt daarom jarenlang kwijtschelding van lokale lasten zoals de gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting. Maar ineens stoppen beiden instanties hiermee. Vanwege de dagwaarde van de auto en een klein nabestaandenpensioen.

Ook Ria van de Velden (79) verliest haar recht op kwijtschelding. De gemeente peilt haar banksaldo als net haar AOW en toeslagen zijn gestort. Volgens de gemeente heeft mevrouw te veel vermogen. MAX Ombudsman Jeanine Janssen onderzoekt deze meldingen. Volgens studiogast Arjan Vliegenthart, directeur van budgetorganisatie Nibud, zijn de normen te streng.

