Vrijdag in 'Meldpunt': Trek woningmarkt vlot met seniorenwoningen

Eén verhuizing naar een seniorenwoning leidt tot een reeks van andere verhuizingen. Als de te ruime eengezinswoning van een oudere vrijkomt voor een groot gezin, kan in hun oude huis een klein gezin.

Diverse woningenzoekenden kunnen zo doorschuiven. Maar wie gaat betaalbare seniorenwoningen bouwen om deze doorstroming te stimuleren? Kan en moet de overheid partijen dwingen?

Tineke Franssen (74) woont nog altijd in de ruime eengezinswoning in Nieuw-Loosdrecht waar zij haar inmiddels twee volwassen kinderen grootbracht. Ondanks haar reuma lukt het nog om de trappen op en af te gaan. Maar hoe is dat over een paar jaar? Al jaren zoekt ze naar een gelijkvloers koopappartement in de buurt van voorzieningen, maar er is niks.

Hans (74) en Marijke (69) Pillen wonen al 32 jaar in een ruime woning in IJsselstein. Hans heeft last van zijn heup en kan moeilijk de trap op en af. Hun huidige huis heeft behalve obstakels ook veel nutteloze ruimtes. Daar kan een heel gezin in. Zij zijn al anderhalf jaar tevergeefs op zoek naar een kleiner, gelijkvloers koopappartement in Loosdrecht.

Het lukt Irene en Steven Stevense (beiden 82) wel een seniorenappartement te vinden. Ze moesten er wel voor verhuizen van Lelystad naar Hoorn. In hun oude huis in Lelystad wonen nu Rutger en Bianca Mensink met hun vier dochters. En hun vorige woning in Amsterdam is verkocht aan een jong stel. Met deze kettingreactie is de woningmarkt vlot te trekken. Maar dan moet er wel veel bijgebouwd worden. Elles de Bruin spreekt over die bouwopgave met hoogleraar Bouwkunde Marja Elsinga. Vereniging Eigen Huis deed een groot seniorenonderzoek onder hun achterban. Directeur Cindy Kremer licht de uitkomsten toe.

Verder in 'Meldpunt': ingebrande schermen van dure LED-tv’s

De logo’s van omroepen en zender blijken na verloop van tijd in te branden in OLED-tv’s van LG en Philips. Wie van zender wisselt, blijft de logo’s deels zien. Mario Jansen betaalt in 2015 5.100 euro voor een tv van LG. Als na drie jaar zenderlogo’s zijn ingebrand, krijgt hij van LG een nieuw scherm. Maar twee jaar later gebeurt hetzelfde. Na een oproep in 'Meldpunt' komen vergelijkbare klachten binnen. Moet de klant klagen bij de fabrikant of de verkoper? Hebben deze mensen recht op een nieuwe tv of schadevergoeding? En wat als de garantietermijn is verlopen? MAX Ombudsman Jeanine Janssen geeft antwoord.

'Meldpunt', vrijdag 3 juni om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.