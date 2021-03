Vrijdag in 'Meldpunt': Tekort aan AED-kastjes in woonwijken kost levens

Op te veel plekken in Nederland ontbreken AED-kastjes met een defibrillator waarmee een persoon met hartfalen kan worden gered. Deze duizenden 'witte plekken' in woonwijken van grote en middelgrote steden zijn levensgevaarlijk, zegt de Hartstichting. Hoe een AED te laat kwam bij de een, en bij een ander net op tijd, is te zien in 'Meldpunt'.

Jaarlijks krijgen rond de 15.000 mensen een hartstilstand. Daarvan worden 10.000 gereanimeerd. De overlevingskans van de gereanimeerden ligt tussen de 20 en 25 procent. Met een totale dekking van AED-kastjes in Nederland zou de overlevingskans verdubbeld worden.

In Nederland hangen circa 25.000 AED’s. Met een elektrische schok brengt de defibrillator het hart weer in een goed ritme, wat levensreddend kan zijn. Landelijk is het aantal AED-kastjes sinds 2003 hard gegroeid, maar er zijn nog duizenden zogeheten 'witte plekken'.

Arnoud Vermeer stapt op station Weesp in de trein naar Schiphol. Juist op dat moment wordt omgeroepen of er iemand kan reanimeren. Passagier Ali Sadeghianpous (35) ligt buiten bewustzijn op de grond. Arnoud start met reanimeren en vraagt omstanders om een AED te zoeken, maar nergens op het station is er een te vinden. De reanimatie door Arnoud mag niet baten. Het ambulancepersoneel, dat na 16 minuten met een AED arriveert, komt te laat om Ali’s leven te redden.

Gelukkig gaat het ook vaak goed. Rob Laarman wordt midden in de nacht wakker door geluiden van zijn vrouw Annelies. Zij is in ademnood. Rob vermoedt hartklachten, belt 112 en begint direct met reanimeren. Oud-politieagent Kees-Jan Langenberg woont in de buurt en is hulpverlener. Hij wordt gealarmeerd, schiet in zijn kleren, haalt een AED bij hem in de straat op en is binnen zes minuten ter plekke. Hierdoor kan Annelies in Meldpunt haar verhaal navertellen. De AED werd een paar weken ervoor in de straat opgehangen.

In de studio praat Elles de Bruin over het tekort aan AED’s met cardioloog Ruud Koster die werkzaam is voor de Hartstichting.

Incassodreigingen

Klaasje Louwrink ontvangt begin oktober 2020 een sms-bericht waarin staat dat ze samen met acht anderen is uitgekozen om een 'suprisebox' uit te testen. Ze hoeft alleen verzendkosten te betalen. Maar nadat ze een doos met oninteressante artikelen heeft ontvangen wordt ze alsnog bestookt met facturen, sms'jes, mails en incassodreigingen.

MAX Ombudsman Jeanine Janssen praat de kijkers bij over de rechten van mevrouw Louwrink en beantwoordt twee andere kijkersvragen over internetaankopen.

