Vrijdag in 'Meldpunt': premie van uitvaartpolis explodeert bij klanten Ardanta

Klanten op leeftijd bij uitvaartverzekeraar Ardanta betalen sinds januari fors meer voor hun uitvaartpolis. Bij 'Meldpunt' kwamen voorbeelden van drie- en zelfs van een vervijfvoudiging van de premie binnen.

Terwijl de prijzen volgens Ardanta met niet meer dan 14,3 procent zijn gestegen. MAX Ombudsman Rogier de Haan vraagt om uitleg over deze prijsverhoging van Ardanta in 'Meldpunt' op vrijdag 27 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Dick Koppers (68) betaalt al sinds zijn geboorte voor zijn uitvaart. Na 68 jaar betalen, schiet de premie van zijn uitvaartverzekering van Ardanta sinds 1 januari van 32 euro naar 100 euro. Een stijging van ruim 200 procent.

Bij Jaap Visser (75) steeg de premie zelfs met ruim 400 procent naar € 69,82, terwijl hij al sinds 1985 deze verzekering heeft. Zijn vrouw Ina (75) moet eenzelfde bedrag neertellen. 'Ik kan wel zeggen: ik betaal niet', zegt mevrouw Visser. 'Maar wat dan? Ik zit bij ze in de tang.'

Volgens Ardanta is de prijsstijging deels te wijten aan de verhoging van de uitvaartkosten. Maar daarnaast vindt de verzekeraar het logisch dat een uitvaartpolis duurder wordt voor wie ouder is, omdat dan het risico op overlijden groter is. MAX Ombudsman Rogier de Haan vindt dit niet uit te leggen. Hij gaat hierover in gesprek met Guido Horst, directeur van Ardanta.

En verder in 'Meldpunt': goudwatervrees bij initiatieven van burgers

De overheid trekt zich steeds verder terug en juicht het toe dat burgers zelf initiatieven ontplooien, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg en de bouw van seniorenwoningen. Maar wie bij gemeentes en zorgaanbieders plannen indient, stuit nogal eens op tegenwerking. Peter Prak zette samen met Liedeke Reitsma het eerste Knarrenhof op in Zwolle. Dat zijn hofjes met seniorenwoningen, waarbij ouderen naar elkaar omkijken. De bouw van hetzelfde project net buiten de stad Groningen kwam, na eindeloos getouwtrek met de gemeenten, uiteindelijk nooit van de grond.

In Austerlitz in de gemeente Zeist, gaat het vlotter. In de buurt van het dorpshuis werden 25 zorgwoningen gebouwd. Met vrijwilligers geven ze vorm aan de projecten Austerlitz Zorgt, Austerlitz Rijdt en Austerlitz Eet.

Elles de Bruin bespreekt wat nodig is om burgerinitiatieven succesvoller te laten zijn met Jan Smelik van Nederland Zorgt Voor Elkaar, het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven.

'Meldpunt', vrijdag 27 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.