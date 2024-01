Vrijdag in 'Meldpunt': overgang openbaart en versterkt verborgen psychische aandoening

Vrouwen die rond hun 45ste levensjaar psychische klachten krijgen, doen er goed aan om te laten uitzoeken of dit is gerelateerd aan de overgang.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de overgang verborgen psychische aandoeningen versterkt en hierdoor aan het licht brengt.

Ine Kuijpers (49) krijgt twee jaar geleden mentale klachten. Ze voelt zich depressief worden en trekt zich steeds verder terug. In eerste instantie denkt ze dat het te maken heeft met haar werk. Pas als ze ook opvliegers krijgt, legt ze het verband met de overgang. Ine heeft adhd en dat wordt versterkt door de overgang.

Gynaecoloog Dorenda van Dijken, voorzitter van de Dutch Menopause Society, heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen psychische aandoeningen en de overgang. Ze vertelt erover in 'Meldpunt'. Ook komt aan de orde dat huisartsen soms terughoudend zijn met hormoontherapie om de overgangsklachten te bestrijden.

Renate Meijnders (43) heeft er zes jaar last van: piekeren, slecht slapen, nachtzweten, slechte concentratie, niet op woorden kunnen komen en ze kan namen slecht onthouden. Daarnaast is ze constant moe en prikkelbaar. Het leidt uiteindelijk tot een burn-out. 'Ik raakte in een negatieve cirkel en kwam er niet uit. Dat mijn man bij me is gebleven, is een wonder', vertelt Renate. Haar huisarts wil niet meewerken aan het voorschrijven van hormoontherapie. Uiteindelijk krijgt ze de dit toch via een vrouwenkliniek en sindsdien voelt ze zich een stuk beter. Elles de Bruin bespreekt de problemen en zoekt naar oplossingen met Dorenda van Dijken en Eveline Bakker van Stichting Vuurvrouw, die vrouwen informeert over de overgang.

En verder: drone wel betaald maar niet geleverd.

Tobi Driessens koopt onlangs een drone ter waarde van 2.800 euro. Omdat de drone niet geschikt is voor het doel waarvoor hij hem heeft gekocht, retourneert hij de drone naar leverancier DJI Europe. Helaas bezorgt vervoerder UPS hem op een verkeerd adres. De vervoerder erkent de fout en keert de schade uit aan DJI. Het dronebedrijf heeft nu twee keer geld voor de drone ontvangen: van meneer Driessens en van UPS. Desondanks geven zij meneer Driessens zijn geld niet terug. MAX Ombudsman Jeanine Janssen komt in actie en probeert de kwestie op te lossen.

