Vrijdag in 'Meldpunt': Ook pensioenfonds SPOV moet nabetalingen doen

Opnieuw blijkt een pensioenfonds een toeslag aan stellen niet uit te keren. Eerder moest pensioenfonds ABP ruim 400 miljoen aan achterstallig pensioen uitkeren. Nu blijkt bij pensioenfonds SPOV, van onder andere buschauffeurs, ongeveer hetzelfde aan de hand.

Stellen die voor 2002 gelijktijdig pensioen opbouwden, waarvan één van de twee bij SPOV, hebben soms recht op een toeslag. Dat die niet altijd wordt uitgekeerd, blijkt uit twee reportages in 'Meldpunt'.

Nabetalingen

Bij ABP heette het ‘toeslag samenvallende diensttijd’, bij pensioenfonds SPOV heet het ‘samenlooptoeslag’. In beide gevallen gaat het om een compensatie voor een te lage pensioenopbouw.

Jan en Ada Harte bouwden pensioen op bij zowel ABP als SPOV. Nadat zij hierover een artikel lazen in MAX Magazine deden ze navraag bij beide pensioenfondsen. Behalve een nabetaling van ABP ontvingen ze ook 17.000 euro aan pensioennabetaling van SPOV. Daarnaast ging het maandelijkse pensioen van meneer Van Harte met 180 euro omhoog.

Toen MAX Ombudsman Rogier de Haan dit hoorde, benaderde hij Joke en Bert Elferink. Zij bouwde pensioen op bij ABP, hij bij SPOV. Ook hier bleek jarenlang de samenlooptoeslag niet uitgekeerd.

Rogier de Haan geeft vrijdag toelichting over de kwestie. Hij benadrukt dat niet alleen de combinatie ABP-SPOV kan leiden tot nabetalingen, ook SPOV in combinatie met bijvoorbeeld PFZW (zorg) of PMT (metaal en techniek). Als beide deelnemers maar voor 2002 gelijktijdig pensioen opbouwden, waarvan één van de twee bij SPOV.

Vragen over energieprijzen beantwoord

Verder in 'Meldpunt': Nu de gas- en stroomprijzen zo fluctueren vragen veel kijkers zich af wat ze moeten doen met hun energiecontract. Het driejarige contract van Nynke Bayens uit Bussum loopt 1 april af. Ze betaalde 166 euro per maand en gaat bij deze leverancier naar een variabel tarief van 527 euro, ruim drie keer zo duur. Loont het voor haar om een andere aanbieder te benaderen? Een andere vraag die bij 'Meldpunt' binnenkwam: Waarom krijgen bestaande klanten die al een variabel contract hadden van hun energieleverancier soms een goedkoper variabel tarief dan nieuwe klanten? En waarom gaan ook de prijzen van groene stroom zo omhoog? Joyce Donat van de Consumentenbond beantwoordt veel gestelde vragen over energiecontracten.

