Vrijdag in 'Meldpunt': maandenlang wachten op broodnodige operatie

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Tienduizenden patiŽnten wachten al sinds maart op een behandeling of operatie in het ziekenhuis. Door corona is een stuwmeer aan niet uitgevoerde behandelingen ontstaan en zijn de wachttijden fors opgelopen.

Hoe gaan ziekenhuizen die achterstand inlopen en welke rol speelt vaccineren hierbij? Daarover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 4 december om 19.15 uur bij MAX op NPO 2.

Evert van Melis (72) heeft een leven vol handbal achter zich. Hij is in de jaren tachtig en negentig begeleider van het Nederlands team en tevens scheidsrechter. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf. Maar rugklachten gooien roet in het eten. Hij moet met zijn bedrijf stoppen en zijn handbalactiviteiten vallen stil. Meneer Van Melis is ernstig in zijn vrijheid beperkt. Buiten wandelen of boodschappen doen, gaat allemaal moeilijk door de pijn. Een operatie biedt uitkomst. Maar die is door corona al meerdere keren uitgesteld.Meneer Van Melis slaapt slecht en begint te drinken om aan de pijn en de dagelijkse sleur te ontsnappen. Ook slikt hij de hoogste dosis oxycodon om die pijn te bestrijden. Een datum voor een operatie heeft hij nog niet. Hij wordt er moedeloos van.

'Meldpunt' inventariseert de oplopende wachttijden voor standaard ingrepen in ziekenhuizen. In de studio reageert Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland.

Vaccineren

In de ziekenhuizen wordt met smart uitgekeken naar een goedwerkend vaccin waarmee Nederlanders op grote schaal kunnen worden ingeënt. De verwachting is dat pas daarna de coronacijfers definitief omlaag gaan en de gewone ziekenhuiszorg kan worden hervat. Maar wil iedere burger een coronaprik? En wat zijn de consequenties als u een vaccinatie weigert? Mag u dan niet meer vliegen en kunt u geweigerd worden in een theater of op het werk?

Dakgoten

De 92-jarige Herman Vermaat is stokdoof, maar woont nog altijd zelfstandig in Breukelen. Hij krijgt een klusbedrijf aan de deur dat voor 20 euro zijn dakgoten schoon wil maken. Hij stemt er mee in, maar na een half uurtje werk op het dak zijn de kosten 2400 euro. Meneer Vermaat moet contant afrekenen. Omdat hij het geld niet in huis heeft, rijdt de klusjesman hem naar de pinautomaat. Een opdrachtbon met de uitgevoerde werkzaamheden en een kwitantie van de betaling ontbreken. Zijn zoon vertrouwt het niet en gaat op onderzoek uit. Als hij er niet uitkomt met het klusbedrijf schakelt hij MAX Ombudsman Jeanine Janssen in.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 4 december om 19.15 uur op NPO 2.