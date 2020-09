Vrijdag in 'Meldpunt': gevecht om teruggave aanbetaling na cancelen reis

Een vriendinnentrip met reisorganisatie 60 Plus Reizen naar Tirol valt in het water door corona. Als het reisbureau de vakantie cancelt, accepteren de dames geen voucher, maar willen ze hun aanbetaling terug. Maar dat wil het reisbureau niet.

Waar hebben de gedupeerden recht op? En verder: mantelzorgers blikken terug op een loodzware coronaperiode. Wie kan hen helpen? Daarover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 18 september om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Als Anneke Weterkamp met een woordpuzzel 200 euro korting op een vakantie wint, smeedt ze het plan om met drie vriendinnen naar de Oostenrijkse bergen te gaan. Ze doen een aanbetaling en kijken uit naar hun busreis. Als de reis vanwege corona niet doorgaat, stelt de reisorganisatie de reis met een jaar uit en biedt hen later vouchers aan voor een nieuwe reisbestemming. Maar dat willen de dames niet. Zij eisen hun geld terug, maar 60 Plus Reizen wil maar 40 procent van de aanbetaling terugboeken. MAX Ombudsman Jeanine Janssen buigt zich over deze zaak.

Wintersport boeken

Terwijl half september de mussen van dak vallen, verheugen wintersportliefhebbers erop om de lange latten weer onder te binden. Is het verstandig om ondanks de vele reisbeperkingen een wintersportvakantie te boeken? Of toch even afwachten, met het risico dat de accomodaties straks vol zitten. Jeanine Janssen vertelt waar u op moet letten bij het boeken van een skivakantie.

Zorgen bij de mantelzorger

Verder vertelt Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL over hoe hun achterban de coronatijd beleeft. Het wegvallen van dagbesteding, fysiotherapie en ander zorgaanbod vergrootte de eenzaamheid en drukte op de schouders van de toch al overbelaste mantelzorger. Bij de helft van de mantelzorgers die de steun het meest nodig hebben is de ondersteuning nog altijd niet op orde. Hoe kan dat? Welke lessen vallen te leren uit de lockdown van afgelopen zomer en hoe kunnen mantelzorgers worden ontlast?

'Meldpunt', vrijdag 18 september om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.