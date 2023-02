Vrijdag in 'Meldpunt': gebrek aan verpleegzorg voor oudere migranten

De komende jaren zijn meer verpleeghuisplekken nodig voor ouderen uit Marokko en Turkije. De groep migranten die in de jaren zestig als eerste gastarbeiders naar Nederland kwam en bleef, wordt oud en hulpbehoevend. En die groep groeit hard.

Lang niet iedereen wordt binnen de familie opgevangen, en vaak sluit verblijf in een compleet Nederlands verpleeghuis niet aan op hun culturele achtergrond. Over de noodzaak van migrantenverpleegzorg gaat 'Meldpunt' nu vrijdag.

De komende tien jaar zal de groep ouderen van zeventig jaar en ouder met een migratieachtergrond verdubbelen. Nu al blijkt dat er een groeiende behoefte is aan verpleegzorg die aansluit op de cultuur en taal van de werknemers die in de jaren tachtig naar Nederland kwamen.

Yeter Oztürk (83) is daar een voorbeeld van. Met haar inmiddels overleden man werkte zij in de schoonmaak bij KLM. Als zij een beroerte krijgt, verhuist ze naar een compleet Nederlands verpleeghuis. Maar door haar aandoening is ze de Nederlandse taal, die ze eerder goed sprak, grotendeels verloren. Kleindochter Dilara Oztürk ziet haar oma aftakelen en haalt haar weg uit het verpleeghuis om haar zelf te verzorgen. Ze zoekt nu naar een verpleeghuisplek waar Turks wordt gesproken.

In Nederland zijn slechts vijf verpleeghuizen met een afdeling voor mensen van een Turkse of Marokkaanse afkomst. Slechts één instelling is in zijn geheel specifiek gericht op Turkse ouderen en dat is Lâle Buurstede in Oosterhout met 35 zorgplekken.

Elles de Bruin gaat in gesprek over de noodzaak van het bijbouwen van verpleeghuisplekken met ervaringsdeskundige Gul Dolap-Yavuz en ouderenadviseur Sevilay Dalli.

En verder: MAX Ombudsman beantwoordt vragen over reisboekingen

Margo van Spankeren en haar ouders boeken via Sunweb een appartement op het Griekse eiland Skiathos. Ze geeft expliciet aan dat haar ouders niet kunnen traplopen. Toch krijgen ze een appartement waarbij ze twee traptreden op moeten om naar binnen te kunnen. Haar vader valt en raakt gewond. Mevrouw Van Spankeren vraagt om een ander appartement zonder treden, maar dat heeft Sunweb niet beschikbaar. Ze vindt er zelf één buiten Sunweb om, maar die is 1400 euro duurder. Aan MAX Ombudsman Jeanine Janssen de vraag of zij de extra kosten van het nieuwe appartement op Sunweb mag verhalen. Janssen beantwoordt ook nog twee andere boekingsvragen.

'Meldpunt', vrijdag 3 februari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.