Vrijdag in 'Meldpunt': De grenzen van dementiezorg aan huis

Het kabinet is niet van plan de benodigde 50.000 verpleeghuisplekken bij te bouwen die nodig zijn om de groeiende zorgvraag, als gevolg van de vergrijzing, op te vangen.

Wie lijdt aan dementie moet thuis verzorgd worden, zegt de minister. Maar tot hoe lang kan dat? En waar kan je heen als het thuis echt niet meer gaat?

Geactiveerd

Geen verpleeghuisplekken, maar verpleegzorgplekken. Daarmee verraste minister Conny Helder (VVD) voor Langdurige Zorg de Tweede Kamer eind maart. De benodigde 50.000 verpleegplekken komen er wel, maar dat worden verpleegzorgplekken aan huis. Wie hulpbehoevend wordt, zal thuis verzorgd worden. Ook met vergevorderde dementie. De minister stelt voor dat deze mensen overdag naar een dagopvang gaan, daar geactiveerd worden, en ’s avonds weer naar huis worden gebracht.

Margareth Hartman (68) zorgt voor haar man Bert (75) die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Zijn dementie is nog in de beginfase. Daarom redt ze het nog. Maar ze heeft nu al gebroken nachten omdat Bert ’s nachts vaak wakker is. 'Wat als hij gaat dwalen, mij niet meer herkend, zijn ontlasting niet meer kan ophouden? Dan hoop je maar dat er plek is in een verpleeghuis', zegt mevrouw Hartman.

Maar die verpleeghuisplekken zijn er nu al onvoldoende en helemaal als het kabinet niet van koers verandert. De minister hoopt dat ouderen bij elkaar gaan wonen in seniorencomplexen met thuiszorg, zoals Liv-Inn in Hilversum. Dat zijn naar eigen zeggen ‘toekomstgerichte woningen met mooie leefruimtes voor ouderen, waarbij je zorg kunt krijgen als dat nodig is en de bewoners aan het roer staan.’ Tot hoe ver gaat de verpleegzorg in dit complex? En hebben zij nu en in de toekomst voldoende medewerkers?

Elles de Bruin praat in de studio door over beide reportages met Margreet Hulshof, van belangenorganisatie Mantelzorgelijk en ouderenpsycholoog Sarah Blom.

Fietshelmverplichting berijders e-bikes

Verder in 'Meldpunt': Sjan Hornman (85) rijdt al enkele jaren zonder helm op een e-bike. Vorig jaar gaat het mis als mevrouw Hornman een auto over het hoofd ziet die van rechts komt. Ze klapt er bovenop en raakt bewusteloos. Als ze bijkomt wordt in het ziekenhuis een flinke hoofdwond dichtgeplakt. Wonder boven wonder knapt ze binnen enkele dagen op. Sindsdien draagt ze een helm tijdens het fietsen. Wat denkt het MAX Opinie Panel over een fietshelmverplichting voor berijders van e-bikes? Elles de Bruin bespreekt het met Evert-Jan Hulshof van Veilig Verkeer Nederland en medisch psycholoog Inge de Vlieger.

