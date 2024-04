Vrijdag in 'Meldpunt': agressieve verkopers van Ziggo aan de deur

Schelden, spugen en leugens aan de deur: 'Meldpunt' ontvangt sinds het begin van dit jaar meldingen over agressieve deur-tot-deurverkopers van Ziggo.

Vaak opereren ze zonder colportagevergunning van de betreffende gemeente en worden abonnementen opgedrongen. Waarom doet Ziggo dit? En wat zijn de regels rond colportage?

Ziggo schakelt tussenbedrijven in die met verkopers langs de deuren gaan om televisie-, telefoon- en internetabonnementen te slijten. Anne van der Meer uit Zeewolde krijgt er een aan de deur. Hij wil alleen een offerte ontvangen, zet dus ook geen handtekening, maar krijgt aan paar dagen later wel bericht dat hij aangemeld is als klant.

Silvana Dodich uit Capelle aan den IJssel maakt hetzelfde mee, net als verschillende oudere buren in de straat. Zij helpt hen om de Ziggo-abonnementen met veel moeite terug te draaien. De vaak jonge verkopers stellen zich dwingend op. Zij krijgen alleen commissie betaald als zij een mondelinge aankoop aan de deur schriftelijk bevestigd krijgen. Daarom hameren zij op een bankrekeningnummer en een mailadres. Maar wie alleen een offerte wil hebben, sluit geen contract. Elles de Bruin praat er in de studio van 'Meldpunt' over door met een deskundige van het Juridisch Loket.

En verder: lange wachttijden op hulpmiddelen voor mensen met beperking

Fred Snelders (63) leeft na drie hartinfarcten en een herseninfarct met een ernstige beperking. Zijn partner Jopie Maat (73) is ook slecht ter been. Om toch samen naar buiten te kunnen, vragen ze bij de gemeente een duoscootmobiel voor twee personen aan. Helaas bedraagt de wachttijd vijf tot zes maanden. Het stel is radeloos. Truus van de Coterlet (82) heeft van kinds af aan niet-aangeboren hersenletsel. Met een op maat gemaakte rolstoel beweegt zij zich voort en bedient ze apparatuur. Ze is nu al ruim een jaar bezig om alle aanpassingen aan haar nieuwe rolstoel gedaan te krijgen. Hoe kan het dat de aanvraag van hulpmiddelen zo moeizaam verloopt en dat de wachttijden zo lang zijn? Elles de Bruin ontvangt in de studio Illya Soffer, directeur van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking.

'Meldpunt', vrijdag 12 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.