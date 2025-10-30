Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': ouderenmishandeling veel te weinig gemeld

'Meldpunt Actueel' staat aanstaande vrijdag in het teken van de grote zorgen over de toename van ouderenmishandeling. Verschillende wetenschappers, artsen en verpleegkundigen zien steeds meer ouderen die langer zelfstandig thuis moeten wonen en daardoor kwetsbaar zijn voor mishandeling en verwaarlozing.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat één op de twintig ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling, maar dat cijfer ligt waarschijnlijk veel hoger. Dit is te zien in een extra lange aflevering van 'Meldpunt Actueel'.

Twan Mensen verzorgt vanaf zijn zestiende zijn moeder in Tilburg. Hannie is halfzijdig verlamd door een hersenbloeding, zit in een rolstoel en heeft steeds meer zorg nodig. Twan moet zijn leven helemaal aanpassen voor de mantelzorg voor zijn moeder en de combinatie met zijn werk levert steeds meer spanning op. In eerste instantie veroorzaakt dat stemverheffingen en schreeuwpartijen. Ondanks meerdere verzoeken krijgt Twan geen hulp in het huishouden en hij verliest zichzelf door de oplopende emoties. Hij schopt zijn moeder tot twee keer toe, bij de laatste keer wordt Hannie daarvoor in een ziekenhuis behandeld. Twan vertelt er openlijk over, hij voelt zich slachtoffer van de situatie.

Omdat steeds minder mensen naar een verzorgings- of verpleeghuis kunnen, wonen ouderen met een ouderdomsziekte - zoals beginnende dementie - steeds langer thuis. VU-hoogleraar Kees Blankman, gespecialiseerd in de rechtspositie van ouderen, denkt dat senioren in de thuissituatie veel vaker worden mishandeld dan tot nu toe bekend is: 'Ouderenmishandeling is groter en ernstiger dan kindermishandeling.' Hij wil snel meer zicht op dit fenomeen krijgen. Elles de Bruin spreekt er in de studio van 'Meldpunt Actueel' over met Sivera Berben, lector Acute Intensieve Zorg en met Judith Kuypers van het landelijk advies- en meldpunt Veilig Thuis.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 31 oktober om 19.10 uur bij Omroep MAX op NPO 2.