'Pano' onderzoekt: Mijn vriend AI
Kijkcijfers: maandag 27 oktober 2025
Dieter en reisgezellen trekken voor 'Down the Road' naar Australië

Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': ouderenmishandeling veel te weinig gemeld

donderdag 30 oktober 2025
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

'Meldpunt Actueel' staat aanstaande vrijdag in het teken van de grote zorgen over de toename van ouderenmishandeling. Verschillende wetenschappers, artsen en verpleegkundigen zien steeds meer ouderen die langer zelfstandig thuis moeten wonen en daardoor kwetsbaar zijn voor mishandeling en verwaarlozing.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat één op de twintig ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling, maar dat cijfer ligt waarschijnlijk veel hoger. Dit is te zien in een extra lange aflevering van 'Meldpunt Actueel'.


Twan Mensen verzorgt vanaf zijn zestiende zijn moeder in Tilburg. Hannie is halfzijdig verlamd door een hersenbloeding, zit in een rolstoel en heeft steeds meer zorg nodig. Twan moet zijn leven helemaal aanpassen voor de mantelzorg voor zijn moeder en de combinatie met zijn werk levert steeds meer spanning op. In eerste instantie veroorzaakt dat stemverheffingen en schreeuwpartijen. Ondanks meerdere verzoeken krijgt Twan geen hulp in het huishouden en hij verliest zichzelf door de oplopende emoties. Hij schopt zijn moeder tot twee keer toe, bij de laatste keer wordt Hannie daarvoor in een ziekenhuis behandeld. Twan vertelt er openlijk over, hij voelt zich slachtoffer van de situatie.

Omdat steeds minder mensen naar een verzorgings- of verpleeghuis kunnen, wonen ouderen met een ouderdomsziekte - zoals beginnende dementie - steeds langer thuis. VU-hoogleraar Kees Blankman, gespecialiseerd in de rechtspositie van ouderen, denkt dat senioren in de thuissituatie veel vaker worden mishandeld dan tot nu toe bekend is: 'Ouderenmishandeling is groter en ernstiger dan kindermishandeling.' Hij wil snel meer zicht op dit fenomeen krijgen. Elles de Bruin spreekt er in de studio van 'Meldpunt Actueel' over met Sivera Berben, lector Acute Intensieve Zorg en met Judith Kuypers van het landelijk advies- en meldpunt Veilig Thuis.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 31 oktober om 19.10 uur bij Omroep MAX op NPO 2.


Meldpunt Actueel op tv
Vrijdag 31 oktober 2025 om 19u10  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Zaterdag 1 november 2025 om 13u55  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Vrijdag 7 november 2025 om 19u50  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Zaterdag 8 november 2025 om 13u55  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.

De Club Van Sinterklaas Film - Het Grote Sneeuwavontuur (DVD)
DVD
Smurfs (Blu-ray)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (DVD)
DVD
Persbericht Omroep MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

Podcaster Bobby Lieber wordt aangesteld als curator van het LGBTQ+ History Museum. Tijdens een feestje naar aanleiding van de lancering van een nieuwe datingapp ontmoet Bobby de knappe Aaron.

'Bros', film uit 2022 met oa. Billy Eichner, om 22.45 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: kickstart
    00:25
    Journaallus
  • 09:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 08:30
    Spike en de magische steen
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:30
    Jokie
    01:35
    NYPD Blue
  • 08:00
    Geen uitzending
    23:20
    Night Coppers
  • 09:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:00
    Willy
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:55
    A Biltmore Christmas
    01:35
    Joe
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:05
    Alter Ego
  • 09:15
    Modern Family
    00:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 09:30
    Les Sentinelles
    02:10
    East New York
  • 08:55
    The Block Australia
    01:15
    Big Miracles
  • 09:20
    Homicide: Hours to Kill
    01:25
    Rizzoli & Isles
  • 08:00
    Wijzer Wonen
    06:00
    Herhalingslus
  • 09:25
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:20
    Snel, Makkelijk & Lekker
    01:25
    Winterse Kost
  • 08:45
    Midsomer Murders
    01:40
    Grantchester
  • 09:25
    Below Deck
    01:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 09:00
    NOS Nederland Kiest: De Uitslagen
    01:05
    Pauw & De Wit
  • 09:00
    NOS Nederland Kiest: De Uitslagen
    01:05
    Ongehoord Nieuws
  • 09:30
    Bo Beer
    01:05
    Eva