'Pano' onderzoekt: Tussen hoop en wanhoop
Kijkcijfers: maandag 20 oktober 2025
Deze vier duo’s strijden om culinaire glorie in 'Mijn Restaurant'

Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': Hoe blijft de zorg goed? Een debat tussen GroenLinks-PvdA, CDA en D66

donderdag 23 oktober 2025
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Nu de vergrijzing op ons afkomt, lopen de zorgkosten op. Veel politieke partijen willen die kosten beteugelen en bezuinigen op de zorg, om zo de extra uitgaven aan defensie te kunnen betalen.

Hoe zorgen we ervoor dat de zorg betaalbaar blijft en we niet inleveren op kwaliteit? Een zorgdebat tussen GroenLinks-PvdA, CDA en D66, vrijdag in 'Meldpunt Actueel'. 


CDA en D66 willen de uitgaven aan zorg beheersen. GroenLinks-PvdA wil juist meer aan de zorg besteden. Aan de hand van drie stellingen wordt er over de verschillen gedebatteerd om kiezers te helpen bij het maken van hun keuze. Tegelijkertijd zijn er ook overeenkomsten te vinden; de partijen moeten wellicht na de verkiezingen gaan samenwerken.

Drie stellingen
Elles de Bruin ontvangt de Tweede Kamerleden Wieke Paulusma (D66), Harmen Krul (CDA) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), die voor hun fracties de zorg in hun portefeuille hebben. Zij gaan in debat over de hoogte van het eigen risico, over wat wel en niet in het basispakket moet zitten en over de vragen rondom volksziekte nummer één van de toekomst: dementie.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 24 oktober om 19.55 uur bij Omroep MAX op NPO 2.


Meldpunt Actueel op tv
Zaterdag 25 oktober 2025 om 13u55  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Vrijdag 24 oktober 2025 om 19u55  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Vrijdag 31 oktober 2025 om 19u10  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Zaterdag 1 november 2025 om 13u55  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht Omroep MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De jaren 00 voor tieners' met Steven Van Herreweghe

Steven vertelt de tieners het verhaal van de jaren 00: de eerste tien jaar van een nieuwe eeuw, en zo voelde het ook, als een nieuw begin, vol nieuwe mogelijkheden. En beginnen doet hij met het jaar 2000, het jaar van de milleniumbug, Pokémon, 'Big Brother' en Wim De Vilder.

'De jaren 00 voor tieners', om 20.55 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    13:30
    Sporza: Veldrijden
  • 09:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 Dansathon
  • 10:00
    Sarah: Sokpop en Doosje
    13:00
    100% Wolf: De legende van de maansteen
  • 09:50
    Geen uitzending
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    B&B zoekt Lief NL: Winter
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:45
    A Christmas Wish
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    14:00
    Friends
  • 09:35
    Elementary
    13:40
    NCIS
  • 09:40
    Two and a Half Men
    13:55
    Storage Wars
  • 10:00
    Embarrassing Bodies
    13:50
    The Sky is the Limit
  • 09:25
    Homicide: Hours to Kill
    13:55
    Snapped
  • 10:00
    Herhalingslus
    12:30
    Business Branding Infini Nieuwpoort
  • 10:03
    Tooldokter
    04:40
    Hallo Roger
  • 09:50
    Chris Cooks Cymru
    14:00
    Piet Patron
  • 09:40
    Death in Paradise
    08:50
    Murdoch Mysteries
  • 09:20
    Below Deck
    13:55
    Storage Wars
  • 10:00
    NOS Journaal
    14:00
    Bak mee met MAX
  • 09:55
    Nieuwsuur
    13:55
    Meldpunt Actueel
  • 10:00
    Pettenpret
    13:45
    Waku Waku