Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': Hoe blijft de zorg goed? Een debat tussen GroenLinks-PvdA, CDA en D66

Nu de vergrijzing op ons afkomt, lopen de zorgkosten op. Veel politieke partijen willen die kosten beteugelen en bezuinigen op de zorg, om zo de extra uitgaven aan defensie te kunnen betalen.

Hoe zorgen we ervoor dat de zorg betaalbaar blijft en we niet inleveren op kwaliteit? Een zorgdebat tussen GroenLinks-PvdA, CDA en D66, vrijdag in 'Meldpunt Actueel'.

CDA en D66 willen de uitgaven aan zorg beheersen. GroenLinks-PvdA wil juist meer aan de zorg besteden. Aan de hand van drie stellingen wordt er over de verschillen gedebatteerd om kiezers te helpen bij het maken van hun keuze. Tegelijkertijd zijn er ook overeenkomsten te vinden; de partijen moeten wellicht na de verkiezingen gaan samenwerken.

Drie stellingen

Elles de Bruin ontvangt de Tweede Kamerleden Wieke Paulusma (D66), Harmen Krul (CDA) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), die voor hun fracties de zorg in hun portefeuille hebben. Zij gaan in debat over de hoogte van het eigen risico, over wat wel en niet in het basispakket moet zitten en over de vragen rondom volksziekte nummer één van de toekomst: dementie.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 24 oktober om 19.55 uur bij Omroep MAX op NPO 2.