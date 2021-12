Vrijdag in 'Meldpunt': ABP komt met unieke schaderegeling

Binnenkort ploft bij negenduizend ABP-gepensioneerden een schadevergoedingsvoorstel op de deurmat. Het is het startschot van een schaderegeling die ABP in overleg met MAX Ombudsman Rogier de Haan heeft ontwikkeld.

Na deze eerste lichting kunnen nog eens duizenden ABP-gepensioneerden zo’n voorstel tegemoet zien. ABP-directeur Harmen van Wijnen is te gast in Meldpunt.

Vorig jaar toonde MAX Ombudsman in 'Meldpunt' dat een groep ABP-gepensioneerden vaak al jarenlang een te laag pensioen ontvangt, zonder het te weten. Als hun partner voor 1995 gelijktijdig pensioen heeft opgebouwd, kunnen zij in veel gevallen een aanvulling op hun pensioen krijgen. De uitzending leidde tot tienduizenden aanvragen van deze aanvulling. ABP betaalde ruim 200 miljoen euro alsnog uit aan meer dan twintigduizend gepensioneerden.

Door de forse nabetalingen raakten veel gepensioneerden hun huur- en zorgtoeslag kwijt, en ontvingen zij enorme belastingaanslagen. Hierdoor bleef er van de nabetaling vaak minder pensioen over dan wanneer ABP de aanvulling op tijd zou hebben uitbetaald.

In mei van dit jaar kondigde de MAX Ombudsman in 'Meldpunt' aan dat ABP een schaderegeling gaat maken voor deze gedupeerden. Deze unieke regeling is nu klaar. Elles de Bruin spreekt hierover met Harmen van Wijnen, algemeen directeur van ABP en MAX Ombudsman Rogier de Haan.

Verder in 'Meldpunt'

De samenleving is onvriendelijk voor mensen met overgewicht. Zwaarlijvigen lopen tegen allerlei problemen aan: theaterstoeltjes die te klein zijn, maar ook te krappe vliegtuig- of terrasstoelen. In diverse auto’s is de autogordel te kort. In pretparken kunnen obese mensen geen gebruik maken van diverse attracties. In kledingzaken ontbreken vaak de grote maten. Kim van Meghen heeft overgewicht en ervaart al deze problemen.

Ook de zorg is onvoldoende voorbereid op de onvermijdelijke toename van dikkere patiënten, merkt verpleeghuisbewoner Dennis van Rooij. De juiste hulpmiddelen ontbreken. Zijn gewicht wordt gemeten op een goederenweegschaal.

In de studio pleit Anoesjka Minnaard van de actiegroep Dikke Vinger voor een vriendelijker samenleving voor de dikkere medemens.

'Meldpunt', vrijdag 3 december om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.