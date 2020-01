Vrijdag in 'Meldpunt': aanvulling op pensioen voor tweeverdieners

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Wie vr 1995 pensioen opbouwde bij ABP en een partner had die gelijktijdig pensioen elders opbouwde, heeft mogelijk recht op een aanvulling op het ABP-pensioen.

MAX Ombudsman Rogier de Haan legt uit hoe gepensioneerden dat kunnen aanvragen. En verder: wat kunt u doen bij autoschade als de dader niet bekend is? Daarover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 24 januari om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

John Wamelink was zijn leven lang politieagent en is nu gepensioneerd. Zijn vrouw Liesbeth werkte in de zorg. Door een fout in de pensioenberekening bouwt ABP tot 1995 over een te klein deel van het inkomen van meneer Wamelink pensioen op. Na 1995 worden de pensioenregels aangepast. Over het pensioendeel van vòòr 1995 kunnen ABP-gepensioneerden die tweeverdieners waren een aanvulling aanvragen. Veel ABP’ers weten dat niet. Rogier de Haan geeft uitleg in de studio. Commentaar komt van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA).

Waarborgfonds

Verder een onderwerp over autoschade met een onbekende dader. Rob Buijs wordt vorig jaar in zijn auto aangereden door een andere automobilist. Met de man die hem raakt, vult hij de schadeformulieren in. De dag erna blijkt dat de veroorzaker een valse naam en een verkeerd adres en telefoonnummer heeft opgegeven. Waar kan meneer Buijs zijn schade van 1.360 euro verhalen? Kan het Waarborgfonds iets voor meneer Buijs betekenen? MAX Ombudsman Rogier de Haan buigt zich over deze zaak. Toelichting komt van Remco Vendelbosch van verhaalservice 112schade.

'Meldpunt', vrijdag 24 januari om 19.20 uur op NPO 2.