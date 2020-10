Vrijdag in 'De Rijdende Rechter': bij hoog en laag

Het jonge echtpaar Starace is een paar jaar geleden in een echte volkswijk in Ridderkerk komen wonen. Tussen hun tuin en die van buurvrouw Stok staat een lage schutting. Mevrouw Stok vindt dat prettig en gezellig.

Het is ook normaal in de wijk. Maar de familie Starace vindt de buurvrouw een bemoeial en heeft behoefte aan privacy. Zonder overleg spijkeren zij een schutting van 1.80 meter vast aan de oude, lage schutting. Dat wordt hun niet in dank afgenomen door buurvrouw Stok. Zoiets doe je niet zonder overleg vindt zij. Als mevrouw Stok palen gaat afzagen waardoor de nieuwe hoge schutting gaat wankelen, zijn de rapen gaar. 'De Rijdende Rechter' wordt erbij geroepen en blijken er nog een hele waslijst met andere problemen te spelen bij deze buren.

Aan mr Reid de schone taak om juridische duidelijkheid te verschaffen en de rust te laten weerkeren.

