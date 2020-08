Vriendschap, table of terror en sociale experimenten in nieuw seizoen 'Kaal of Kammen'

Foto: © AVROTROS 2020

Het AVROTROS-jeugdprogramma 'Kaal of Kammen' start zaterdag 29 augustus met een nieuw gezicht. Niek Roozen neemt het stokje over van Sascha Visser en is dit seizoen te zien als nieuwe presentator.

In het spelprogramma 'Kaal of Kammen' draait het om vrienden en staat vriendschap centraal. Wekelijks strijden vier beste vrienden tegen elkaar. Met een flinke dosis humor onderwerpt Niek hen aan de meest idiote, spannende en smerige opdrachten. Inzet: hun haar!

In dit seizoen komen - naast de uitdagende opdrachten - ook meer sociale experimenten aan bod. Wie durft er bijvoorbeeld vreemden op straat om kledingstukken te vragen? Of vrienden te bellen met een gek verzoek? Ook maken de vier beste vrienden voor het eerst kennis met de table of terror. Dit is een rad, waarbij het lot bepaalt in welke categorie ze een opdracht krijgen. De kandidaten kiezen ervoor om een makkelijke of moeilijke opdracht uit te voeren om uiteindelijk hun kapsel veilig te stellen. Wordt het kaal of kammen?

'Kaal of Kammen', vanaf 29 augustus om 10.00 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.