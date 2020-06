Vriendjespolitiek en machtsmisbruik in nieuw seizoen 'Opstandelingen'

Foto: BNNVARA - © Benny Jansen 2020

Waarom komen burgers in opstand tegen hun gemeentebestuur? Waar is het mis gegaan en hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? In het nieuwe seizoen van het BNNVARA-programma 'Opstandelingen' probeert Sophie Hilbrand de vinger op de zere plekken van de lokale democratie te leggen.

Vriendjespolitiek lijkt de meest voorkomende oorzaak dat burgers in opstand komen. De ene burger krijgt alles voor elkaar, de ander niets. Ook machtspolitiek is een verschijnsel dat mensen tot wanhoop drijft. Sophie probeert samen met de opstandelingen en bestuurders de kern van het probleem te ontrafelen. Hoewel er momenteel nog gedraaid wordt voor de laatste aflevering, is er dit seizoen tot dusver niet één portefeuillehouder bereid om verantwoording af te leggen over het onrecht dat inwoners ervaren.

Sophie over het niet meewerken van gemeentebestuurders: 'Daar begrijp ik niets van. Je hebt toch als volksvertegenwoordiger de plicht om iets te zeggen op het moment dat er zoveel onvrede is en mensen zich gekwetst en onrechtvaardig behandeld voelen? Wegduiken versterkt dat gevoel alleen maar, is mijn ervaring nu. Als makers hebben wij het er dan ook niet bij laten zitten.'

1. De Bende Van Almelo (4 juni)

In Almelo wordt de bestuurscultuur al decennia gekenmerkt door vriendjespolitiek. Maar ondanks een gijzelingszaak in 2008 en meerdere onderzoeken verandert er niets. Sophie volgt een aantal gedupeerde burgers die zich verenigd hebben onder de vlag van 'de Partij Vrij Almelo'. Zij voelen zich geïnspireerd door Harry de Olde, een 'man van het volk' die een eenzame strijd voert in de gemeenteraad. Ze worden een platform voor burgers die de wanhoop nabij zijn en proberen via de politieke weg een opstand te ontketenen.

Regie: Kees Schaap, research: Salima Bouchtaoui

2. Het Beleg van Moordrecht (11 juni)

In deze tweede aflevering komen de bewoners van een recreatiepark in opstand. Zij hebben veel geld betaald voor hun huizen omdat hen werd voorgehouden dat ze daar mochten blijven wonen. Hoewel in Nederland woningnood heerst, besluiten gemeentebestuurders opeens te handhaven. Met alle gevolgen van dien.

Regie: Esther Pardijs, research: Salima Bouchtaoui

3. Het Complot van Bloemendaal (18 juni)

In deze extra lange aflevering is Sophie in het chique Bloemendaal. De gemeente reageert daar met ambtelijke pesterijen en zwartmakerij wanneer twee Amsterdamse broers er een landgoed kopen. De zaak escaleert en het ene na het andere schandaal komt aan het licht. Als raadslid Marielys Roos vanuit de gemeenteraad probeert om de bestuurscultuur te verbeteren, wordt zij zelf het mikpunt.

Regie: Kees Schaap, research: Jacqueline Maris

4. Het Schrikbewind van Enschede (25 juni)

De gemeente Enschede voert een hard ontmoedigingsbeleid tegen de allerzwaksten van de samenleving. Rene Beunders neemt het voor ze op en bestrijdt de harteloosheid van de gemeente. Maar zelf lijdt hij aan zoveel ziektes dat het nog maar de vraag is hoe lang hij dat kan volhouden.

Regie: Gulsah Dogan & Jan-Cees Ter Brugge, research: Jan-Cees Ter Brugge

5. De Stank van Ermelo (2 juli)

De enige eendenslachterij van Nederland bevindt zich in Ermelo. De eigenaar heeft een plan om de capaciteit daarvan te verdubbelen en wordt hierin gesteund door de gemeente. Vanwege geuroverlast en dierenleed komen twee vrouwen in verzet, maar de gemeente geeft de eendenslachter ruim baan.

Regie: Robert van Tellingen, research: Salima Bouchtaoui

6. Het Hek van de Hemkade (9 juli)

Elvira Guilazova woont met haar moeder op een industrieterrein op de Hemkade in Zaanstad. Hoewel zij eigenaar zijn van hun woning probeert een grote evenementen-ondernemer hen daar weg te krijgen. Hij heeft het terrein afgesloten met een groot hek en kan zelf bepalen wie er in of uit gaat. De gemeente geeft de ondernemer ruim baan, maar Elvira vecht terug en mobiliseert haar buurtgenoten.

Regie: Esther Pardijs, research: Jacqueline Maris

'Opstandelingen' is een coproductie van Episode One en BNNVARA.

'Opstandelingen', vanaf donderdag 4 juni om 20.30 uur wekelijks bij BNNVARA op NPO 2.