VPRO's 'On Stage' met Ryanne van Dorst

Welke band moeten we allemaal horen volgens Eefje de Visser? Welke artiesten brengt Danny Vera mee? Hoe brengt Joost van Bellen een ode aan het nachtleven? In het nieuwe VPRO-programma 'On Stage' gooit presentatrice Nadia Moussaid samen met een hoofdgast de deuren wijd open voor Nederlandse muzikanten en kunstenaars. De vierde hoofdgast is Ryanne van Dorst.

In de vierde aflevering van de achtdelige VPRO-reeks 'On Stage' is Ryanne van Dorst te gast. Veel mensen kennen Ryanne van haar televisiewerk, maar muziek is haar grote liefde. Ze treedt op met haar rockband DOOL en heeft muzikanten uitgenodigd die ze aan het publiek wil voorstellen: luitist Jozef van Wissem, wave-trio De Ambassade, dromerige popband Donna Blue en black metal groep Verwoed.

Ryanne van Dorst wil van haar aflevering van 'On Stage' vooral een duistere avond maken. 'In die duisternis kun je dingen van jezelf vinden die je in het dagelijks bestaan niet snel tegenkomt. Andere kanten van je persoonlijkheid. Daar kun je van groeien.'

'On Stage'

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de zalen en de podia van Nederland leeg. Niet leuk voor de liefhebber die het zonder de podiumkunsten moet stellen. En vooral niet leuk voor de kunstenaars en artiesten. Voor hen wordt de nood steeds hoger. Agenda’s blijven leeg. Er is geen werk en dus geen geld. Maar in de oefenruimtes en de ateliers broeit het. Er wordt muziek en theater gemaakt voor betere tijden, wanneer het publiek de zalen weer in mag. Tot die tijd gooit 'On Stage' vanuit TivoliVredenburg de deuren van de zaal wagenwijd open.

Tijdens een uitzending kan alles: dans, theater, muziek en andere varianten van uitvoerende kunst. De optredende artiesten die we zullen zien zijn er allemaal op voorspraak van de hoofdgast, die met Nadia zijn keuze zal toelichten. Zo wordt er niet alleen een portret gemaakt van de smaak van die gast, maar ook een portret van makend Nederland.

'On Stage' is een programma in het kader van het Actieplan Cultuur van de NPO, waarmee de publieke omroep muzikanten en kunstenaars een alternatief podium wil bieden tijdens de Coronacrisis.

'On Stage', zondag 28 februari om 19.20 uur bij VPRO op NPO 2.