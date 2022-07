'VPRO Tegenlicht x TV Rain special: The Free Press Show' op NPO 2

Onafhankelijke journalistiek staat in veel landen onder druk. Meer dan ooit worden journalisten gehinderd, verwond of zelfs vermoord tijdens hun werk. Volgens het Volkstribunaal voor de Moord op Journalisten wordt 81% van de moordzaken op journalisten niet opgelost.

De afgelopen tijd zijn al meer dan twintig verslaggevers omgekomen in de oorlog in Oekraïne. En in Rusland, het grootste land ter wereld, bestaan nu helemaal geen onafhankelijke nieuwsmedia meer. Ook Nederland is op de World Press Freedom Index gezakt van plaats 6 naar 28.

Deze speciale 'Tegenlicht'-uitzending is een unieke samenwerking van VPRO Televisie en de onafhankelijke Russische mediaorganisatie in ballingschap TV Rain. 'The Free Press Show' wordt gepresenteerd door de Nederlands-Oekraïense actrice en politicologe Victoria Koblenko en de Russische journalist en politiek commentator Mikhail Fishman.

Hoewel de persvrijheid onder druk staat tonen veel journalisten zich strijdvaardig. Ze gebruiken data mining en hackers methodes of zetten nieuwe netwerken en internationale samenwerkingen op. Dankzij hun doorzettingsvermogen en vindingrijkheid is de journalistiek als het mythische Griekse monster Hydra: voor elk hoofd dat wordt afgehakt, groeien er nieuwe aan. Waar zal dit eindigen? Hoe ziet de toekomst van de journalistiek eruit?

Mediawetenschapper Mark Deuze geeft aan de hand van zijn immense beeldarchief een blik op de oorlog, die niet alleen op het slagveld maar ook in de media wordt uitgevochten. Zijn dynamische talk Hybrid War & Life in Media is een duizelingwekkende verkenning van de rol van media in deze tijd.

Wat is onze rol als burgers? Hoe zullen de journalisten van de toekomst omgaan met dictators? Kan nieuwe technologie daarbij helpen? Kunnen we het tij keren en een veiligere omgeving creëren voor de waarheidsvinding? 'The Free Press Show' wil inspiratie bieden voor de toekomst en is een eerbetoon aan al die moedige journalisten die met gevaar voor eigen leven hun werk proberen te doen en aan de journalisten die hen voorgingen en het leven lieten. 'VPRO Tegenlicht' verklaart zich solidair met hen.

Met o.a. Christo Grozev (directeur Bellingcat), Mark Deuze (hoogleraar media & communicatie aan de UvA en auteur van ‘Media Life’), Natalya Sindeyeva (oprichter en directeur TV Rain), Pavel Kanygin (onderzoeksverslaggever Novaya Gazeta) en Liliya Yapparova (reporter voor de Russische nieuwssite Meduza).

Credits:

Regie: Bregtje van der Haak

Research: Arnout Arens, William de Bruijn en Paula Witkamp

Productie: Koos van de Merbel en Marie Schutgens

Eindredactie: Doke Romeijn en Geert Rozinga

'VPRO Tegenlicht: TV Rain special: The Free Press Show', maandag 4 juli om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 2.