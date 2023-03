'VPRO Tegenlicht': Vrijheidsstrijders

De Oekraïne-oorlog is zijn tweede jaar ingegaan. De afgelopen maanden is het ook steeds meer 'onze' oorlog geworden. Terwijl in de Donbas soldaten en burgers omkomen, en er geschuild wordt in metrostations en kelders, sturen wij vanuit het 'veilige deel' van Europa wapens en hulpgoederen, en leggen we sancties op.