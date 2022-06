'VPRO Tegenlicht': mobiliteit van morgen

Hoe verplaatsen wij ons over tien, vijftien, twintig jaar? Welke technologieën en innovaties zullen ons dan ten dienste staan? En als we opwarming en CO2-uitstoot willen minimaliseren, hoe zouden onze vervoerswensen dan het best vervuld kunnen worden?

Toekomstdenkers Maarten Steinbuch en Carlo van de Weijer nemen samen met 'VPRO Tegenlicht' innovaties onder de loep die mobiliteit voor het jaar 2040 duurzaam en toekomstbestendig kunnen maken.

Maarten Steinbuch en Carlo van de Weijer hebben hun sporen verdiend als de grote vooruitdenkers van de TU Eindhoven. In hun columns in het Financieele Dagblad doen ze met aanstekelijk genoegen aan debunking en aan ketenanalyse. Wat is de schoonste en slimste manier van vervoeren voor de toekomst, als je écht alles meerekent?

Zij schreven ook het boek ‘Vooruit. De toekomst van mobiliteit’. Enkele tegendraadse aanbevelingen daaruit: ‘Maak voertuigen slim, niet de infrastructuur’. ‘Geef de fiets de ruimte!’. ‘Nieuwe infrastructuur is eigenlijk helemáál niet meer nodig’. En: ‘Het nieuwe vliegen is eigenlijk de meest toekomstbestendige manier van personenvervoer’.

Dat mensen zich in de toekomst minder zullen verplaatsen, dat ze minder gaan reizen en vliegen is grotendeels een illusie. De zogenaamde Marchetti constante bepaalt dat de mens voor de woon-werkafstand gemiddeld 1 uur en 6 minuten per dag onderweg is, op welke manier dan ook. We gaan anno 2022 alleen sneller en vérder. Maar dat moet schoner, duurzamer, veiliger, slimmer en voor zover het kan ook goedkoper, in elk geval betaalbaar. Hoe kan mobiliteit minder beslag leggen op de planeet, de economie en de samenleving?

Uiteraard is elektrificatie de rode lijn in de huidige transitie van álle vormen van mobiliteit, van fiets tot vliegtuig. Fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd en batterijtechnieken verbeteren exponentieel. Wat kan de technologie van morgen dan nú al verbeteren aan onze mobiliteit? Welke rol spelen planning, afstand, infrastructuur? En wat is de maatschappelijke impact van verplaatsingen? In het Evoluon kijkt regisseur Rob van Hattum met de mobiliteits-experts naar de nabije en de verre toekomst.

Met o.a. Maarten Steinbuch (hoogleraar Systems & Control aan de Technische Universiteit Eindhoven) en Carlo van de Weijer (algemeen directeur van het Eindhoven AI Systems Institute en directeur Smart Mobility TU Eindhoven)

'VPRO Tegenlicht: Mobiliteit van Morgen', maandag 20 juni om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2.