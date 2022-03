VPRO programmeert afstudeerfilm '3Lab: In Need Of Catharsis'

Hoe verwerk je diepgewortelde trauma's? Filmmaker Randa el Hamouti is met het maken van haar afstudeerfilm 'In Need of Catharsis' de confrontatie aangegaan. De film volgt Qetsiyah, die het appartement bezoekt waar ze met haar moeder Alya woonde.

Ze keert voor de eerste keer terug sinds Alya besloot een eind aan haar leven te maken.

De film volgt Qetsiyah tijdens haar eerste confrontatie met het appartement waarin zij met haar moeder leefde. Qetsiyah was elf jaar oud toen Alya een einde aan haar leven maakte, en ze kan de aanwezigheid van haar moeder nog in de woning voelen. Ze gaat in de film lang uitgestelde gesprekken en confrontaties aan met Ayla. Het bezoek vormt het begin van een helingsproces en Qetsiyah wordt zich bewust van de invloed die het trauma heeft gehad op haar emotionele ontwikkeling.

Over de maker

Filmmaker Randa el Hamouti werd tijdens de coronacrisis geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen die in haar leven hebben plaatsgevonden. Er kwam ineens veel ruimte en tijd vrij. Dit forceerde haar om minder bezig te zijn met een ander, en die energie en tijd in zichzelf te stoppen. Deze verandering in haar leven was het startpunt van haar afstudeerfilm 'In Need of Catharsis'. Met de film wil ze licht schijnen op onverwerkte trauma’s die vaak diep zijn weggestopt.

De film is tot stand gekomen in samenwerking met VPRO en 3LAB.

'3LAB: In Need of Catharsis' (10 min) vanaf donderdag 31 maart te zien op NPO3LAB.