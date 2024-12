VPRO Jeugd volgt aanstormend talent: 'illusionist Olivier'

Olivier Henning (15) uit Heeze betovert je waar je bij staat, de kaarten dansen vloeiend door zijn vingers en hij draait zijn handen niet om voor de moeilijkste trucs.

Deze aanstormende illusionist is pas twee jaar bezig, maar nu al Nederlands kampioen en hij sleept de ene na de andere prijs binnen. Dat blijft niet onopgemerkt; de grootste illusionisten van over de hele wereld sturen hem berichten. De documentaireserie 'Koplopers' van VPRO Jeugd volgt deze jonge hoogvlieger tijdens zijn voorbereidingen op het EK in Italië.

'Koplopers x Olivier' geeft een kijkje in de wereld van magie. Olivier Henning zet alles op alles om zijn beste act te laten zien bij het EK in mei 2024. In Nederland wordt hij gezien als de opvolger van Hans Klok, die hem nu en dan de kneepjes van het vak vertelt. Oliviers slaapkamer is net een grote goocheldoos, een kamer vol magie, knipsels, scharen, lijm, honderden pakjes kaarten en overal staan prijzen. Een magisch rommeltje waar alleen Olivier de weg in weet. In zijn kamer werkt hij dagelijks aan zijn nieuwste trucs, knutselt hij zijn eigen props in elkaar, test hij alles uit en kraakt hij zijn hersenen.Zijn focus ligt vooral op zijn ‘master truc’ voor het Europees Kampioenschap.

Olivier betovert niet alleen zijn publiek maar is ook meester in het laten verdwijnen van zijn eigen herinneringen. Hij heeft het niet makkelijk gehad op school, vond geen aansluiting en voelt zich nog steeds anders dan anderen. Olivier heeft zeker niet het leven van een normale tiener. Zijn leven is soms eenzaam, zijn hoofd draait overuren en er is veel discipline nodig om de wereld te veroveren met zijn magie.

Regie: Cassandra Offenberg

Over de maker

Cassandra Offenberg studeerde in 2016 als regisseur af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Met haar afstudeerfilm Het jonge sprookje won zij de Wildcard van het Nederlands Filmfonds. In 2020 maakte zij 'Champ' (Hazazah Pictures/NTR), 'Short Trip' (Witfilm) en maakte ze voor de VPRO een 'Koplopers' over Stefania, het Nederlandse talent dat uitkwam voor Griekenland tijdens het Eurovisie Songfestival.

Over' Koplopers'

'Koplopers' is een portretserie van VPRO Jeugd over aanstormende talenten, de Lieke Martens en Ronnie Flexen van de toekomst, gemaakt door jonge regisseurs. Een ongefilterde en intieme blik in de levens van jonge, rijzende sterren, die laat zien hoe de weg naar roem er écht uitziet.

'Koplopers x Olivier', zondag 29 december om 17.50 uur uur bij VPRO op NPO Zapp.