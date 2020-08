'Voor Hetzelfde Geld' vanaf maandag weer te zien bij RTL 4

Natasja Froger op zoektocht naar een huis buiten de stad voor nieuwsgierige huizenbezitters in een nieuw seizoen 'Voor Hetzelfde Geld'.

Na het succesvolle eerste seizoen is 'Voor Hetzelfde Geld' weer terug! Ook in het tweede seizoen begeleidt Natasja Froger mensen die het verlaten van de stad serieus overwegen, maar voor wie de stap nog net even te groot is. Met de krapte op de huizenmarkt en de heroverweging van de woonwensen, lonkt een woning buiten de Randstad meer dan ooit. En zijn de lockdown en de 1,5e meter maatschappij een extra factor geworden in de afweging: is een tuin nu juist niet wenselijk? Of een groter huis, met wat meer ruimte of een aparte werkkamer?

In 'Voor Hetzelfde Geld' neemt Natasja de stellen op bezichtiging mee langs de mooiste huizen, binnen hun budget, maar buiten de stad. Ze worden geblinddoekt, zodat ze geen idee hebben waar ze zich bevinden. In één dag krijgen zij drie woningen door het hele land voorgeschoteld, die makelaar Debbie Mels voor hen heeft gevonden. Na de bezichtiging van de drie huizen mogen ze er één kiezen waarin zij een week lang mogen proef-wonen. Tijdens het proef-wonen kunnen de stellen kennis maken met het nieuwe dorp, de omgeving en de mensen die er wonen. Hoe bevalt het huis? Hoe is het dorp? Hoe zijn de mensen uit de buurt? Verandert deze week hun kijk op het leven en waar zij zichzelf zien wonen? Aan het einde van de proefweek valt de beslissing: willen zij terug naar de grote stad naar hun vertrouwde woning óf hebben zij hun droomhuis gevonden voor hetzelfde geld?

'Voor Hetzelfde Geld' wordt geproduceerd door ITV Studios en is vanaf maandag 17 augustus om 20.30 uur te zien bij RTL 4.