Volg avonturen van Barrie, Gerard, Peter, Willibrord en Katja in 'Beter Laat Dan Nooit'

Foto: RTL 4 - © William Rutten/RTL 2020

Tv-iconen Barrie Stevens, Gerard Cox, Peter Faber en Willibrord Frequin gaan voor de tweede keer samen op reis, dit keer vergezeld door reisleidster Katja Schuurman.

Ze reizen af naar Midden- en Zuid-Amerika en bezoeken daar de prachtige landen Suriname, Cuba, Mexico en Brazilië. Tijdens de bijzondere trip halen de mannen verhalen op uit hun rijke carrière- en privéleven, ondernemen ze dingen die ze altijd nog eens wilden doen en gaan ze naar plekken die ze graag aan elkaar willen laten zien. Kortom: 'Beter Laat Dan Nooit'.

In de eerste aflevering reist het gezelschap af naar het het zonnige Suriname, waar de mannen het nachtleven van Paramaribo verkennen. De mannen leren van alles over buitengewone kruiden en gaan in training bij de Surinaamse bondscoach. Katja wordt verrast door iets bijzonders uit haar Surinaamse verleden. Al direct tijdens de eerste reisdagen worden de gesprekken tussen de heren en Katja openhartig en onthullend.

'Beter Laat Dan Nooit', vanaf 5 mei elke dinsdag om 20.30 uur bij RTL 4.