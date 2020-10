VN-ambassadeur Pete Hoekstra in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is terug op de zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra is te gast bij Rick Nieman. Voor een gesprek over de Amerikaanse verkiezingen en de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker wil dat radicale en extremistische groeperingen worden aangepakt. In 'WNL Op Zondag' vertelt de bewindsman over zijn wetsvoorstel om antidemocratische organisaties te laten verbieden.

Arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht en zorgjournalist Anna Dijkman van Het Financieele Dagblad over de laatste ontwikkelingen rond vaccins. Wanneer kunnen we de eerste vaccins verwachten? Wie krijgt het als eerste? En hoe veilig zijn vaccins.

Voormalige Amerika-correspondent Max Westerman over de WNL-documentaire 'My Friend, the Mayor'. In zijn documentaire volgt Westerman een homoseksuele linkse politicus, die burgemeester wil worden van een conservatieve plaatsje in de buurt van New York.

'WNL Op Zondag', zondag 25 oktober om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.