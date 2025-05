Vijftiende seizoen 'The Great British Bake Off' van start bij MAX

'The Great British Bake Off' is terug! De beroemde tent is weer opgebouwd in de iconische tuinen van Welford Park. Alison Hammond en Noel Fielding begeleiden de nieuwe groep bakkers tijdens dertig gloednieuwe uitdagingen, bedacht door juryleden Paul Hollywood en Prue Leith.

Aflevering 1: Cakeweek

De serie begint met Cakeweek. De nieuwe bakkers krijgen de kans om de juryleden te imponeren. Bij de signatuuropdracht moeten de bakkers een taart naar een hoger niveau tillen om Paul en Prue te verrassen. Vervolgens, onder het beroemde gingham doek, liggen de ingrediënten klaar voor de eerste technische opdracht. Maar er is een onverwachte wending... De aflevering wordt afgesloten met het spektakelstuk. Daarvoor moeten de bakkers de jury imponeren met een “hyper realistic” -illusietaart. Twaalf bakkers, drie opdrachten; wie wordt de eerste meesterbakker en wie moet de tent verlaten?

'The Great British Bake Off - seizoen 15', vanaf donderdag 8 mei om 20.30 uur bij MAX op NPO 1.