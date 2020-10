Vijfde seizoen 'Hij is een Zij' met Jan Kooijman

Jan Kooijman presenteert vanaf dinsdag 6 oktober het vijfde seizoen van het KRO-NCRV programma 'Hij is een Zij'. In deze bijzondere 6-delige serie 'Hij is een Zij' volgt Jan acht transgenderpersonen in hun dagelijks leven en tijdens de transitie. En dat is vaak een lange weg met veel ups en downs.

Dit seizoen maken we kennis met Finn (40). Hij werkt al jaren bij defensie, waar hij ooit begon toen hij nog als vrouw door het leven ging. Het is een spannend jaar voor Finn: hij zit in het laatste gedeelte van zijn opleiding bij de Koninklijke Marechaussee én bereidt zich voor op de phalloplastiek. Tijdens deze operatie krijgt hij een penis, het is namelijk zijn droom om staand te kunnen plassen.

Inaya (27) groeit op in een klein conservatief dorpje in Pakistan en weet al vanaf jonge leeftijd dat ze zich geen jongen voelt, maar een meisje. Haar familie accepteert haar vrouwelijke kant niet. Als Inaya toch besluit zichtbaar door het leven te gaan als vrouw, is ze haar leven niet meer zeker en vlucht ze naar Nederland.

Ilona (59) is sinds twee jaar uit de kast als transvrouw en start dus op latere leeftijd met haar transitie. In het traject wordt ze bijgestaan door haar 24-jarige dochter Nina, die haar vader ziet veranderen naar Ilona.

Jules (19) is een echt podiumbeest. Ook op het toneel draagt hij altijd een binder om zijn borsten te verbergen. Maar niet meer voor lang, want hij maakt zich klaar voor de borstverwijderende operatie.

Emma (12) is geboren als jongen maar voelt zich een meisje. Ze wil graag starten met pubertijdsremmers om de veranderingen van haar lichaam tegen te gaan.

Ook zien we Maria (22) terug. Zij was te zien in de vorige reeks van 'Hij is een Zij'. Maria gaat door met haar medische transitie en ondergaat meerdere operaties: aan haar neus, adamsappel en borsten.

Nanoah (19) identificeert zich als non-binair. Dit betekent je geen man en geen vrouw voelen. Nanoah is de tweede volwassen Nederlander die een X krijgt in diens paspoort als geslachtsaanduiding.

Anne (38) en haar vriendin Daniëlle hebben trouwplannen. Maar voordat Anne haar ja-woord geeft, wil ze eerst haar gezicht laten vervrouwelijken door een ingrijpende operatie. Als ze in de spiegel kijkt ziet ze namelijk vooral haar mannelijke trekken.

Presentator Jan Kooijman: 'In een tijd waarin transgenderpersonen nog steeds worden geconfronteerd met onbegrip of zelfs geweld, is het belangrijk dat we een nieuw seizoen mogen maken van 'Hij Is Een Zij'. Ik ben blij dat we van de NPO die kans krijgen en nog blijer dat de geportretteerden in deze reeks mij toestonden om hun transitie vast te leggen. Laten we elkaar allemaal wat meer ruimte en vrijheid gunnen om onszelf te kunnen zijn.'

'Hij is een Zij special: Het Transgenderhotel' (24 november, 21.15 uur, NPO 3)

Naast deze nieuwe reeks is een special te zien waarin Jan Kooijman Anne verder volgt. Zij gaat voor een ingrijpende gezichtsoperatie naar een kliniek in België. Deze kliniek wordt bezocht door transvrouwen van over de hele wereld. Anne verblijft een week in het hotel boven de kliniek en maakt kennis met diverse transvrouwen. Waarom zijn deze operaties zo belangrijk voor hen en wat hopen ze dat de operaties hen gaan brengen?

'Hij is een Zij' wordt in opdracht van KRO-NCRV geproduceerd door Skyhigh TV.

'Hij is een Zij', vanaf dinsdag 6 oktober om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.