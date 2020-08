Vier roadtrips met windrichtingen als kompas in '3 op Reis'

Foto: © BNNVARA 2020

Chris Zegers, Nienke de la Rive Box, Maurice Lede en Jennifer Hoffman verkennen Europa in het nieuwe seizoen van '3 op Reis' bij BNNVARA.

In het nieuwe seizoen van '3 op Reis' maken Chris Zegers, Nienke de la Rive Box, Maurice Lede en Jennifer Hoffman vier roadtrips door Europa: naar het noorden, zuiden, oosten en westen vanaf hun woonplaats Amsterdam. Met ieder een eigen windrichting als kompas verkennen ze Europa. Hoe ziet 'coronaproof' reizen eruit? Wat leert deze tijd ons over ons reisgedrag? Kan duurzaam reizen een rol spelen om uit deze crisis te komen? En hoe ver komen de vier presentatoren in de vier windrichtingen?

Chris maakt een elektrische roadtrip richting het oosten en komt erachter dat Nederland helemaal niet zo plat is. Op de Sallandse Heuvelrug heb je namelijk kilometers aan spannende mountainbike tracks over heuvels. Hij maakt een stop in de geliefde partystad voor veel Nederlandse jongeren, Berlijn. Maar hoe ziet een citytrip naar deze bestemming eruit in coronatijd? En hij ontdekt een compleet nieuw vakantieparadijs: Lausitzer Seenland. Nog niet zo lang geleden het kloppende hart van de Oost-Duitse kolenindustrie.

Nienke reist naar het noorden met als eerste bestemming Lelystad. Volgens velen de lelijkste stad van Nederland, voor Nienke juist een trigger om het verhaal erachter te leren kennen. De natuur rondom Lelystad is prachtig én uniek: Nienke vaart er naar de Marker Wadden, het nieuwste stukje Nederland. Ze vervolgt haar reis in een 4x4, met een slaapplek op het dak. De hoop is namelijk dat ze het via Giethoorn, Duitsland en Denemarken uiteindelijk gaat redden tot de ruige Faeröer eilanden, waar je wel zo'n sterke bak nodig hebt.

Jennifer maakt een roadtrip richting het westen. Voor ze de grens probeert over te steken gaat ze eerst nog op huttentocht door de polder. In Kaag en Braassem liggen namelijk, verspreid over een paar polderdorpen, 8 unieke huisjes op het erf van boeren waar je kunt slapen. Wegens verscherpte maatregelen lukt het Jennifer niet om Engeland te bereiken, maar ze kan wel de grens over richting Normandië. Daar ontdekt ze de grootste archipel van Europa: de Iles de Chausey. Bij eb bestaat dit uit 365 eilanden, bij vloed uit 52.

Maurice pakt de motor naar het zuiden. Hij trapt af met een wereldreis door de Bijlmer. Een wijk die lang kampte met een slecht imago, maar bol staat van de inspirerende initiatieven. Via Rivierenland vervolgt hij zijn reis zuidwaarts richting Brabant, waar hij in Den Bosch zijn motor even inruilt om te kunnen galopperen door de Sahara van Nederland: de Loonse en Drunense Duinen. Ook Maurice steekt de grens over. Via de Ardennen reist hij verder richting het zuiden langs de Route Nationale RN7. Sinds de jaren 50 was dit dé weg voor vakantiegangers naar de Franse zon. Inmiddels is de RN7 al lang vervangen voor de Route du Soleil. Maar de vele nostalgische plekjes die je nog steeds aan vervlogen tijden doen herinneren, maken de RN7 een mooie Europese variant van de Route 66.

'3 op Reis', vanaf zondag 30 augustus om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.