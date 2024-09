'Vier Handen op Eén Buik' volgt Kadidia en haar vriend Melvin

Kadidia (17) is al 3,5 jaar dolblij met haar vriend Melvin (18). Ze raken onverwachts zwanger en het stel besluit er vol voor te gaan.

Kadidia heeft een hele bijzondere band met haar moeder Marja doordat ze samen een hoop hebben meegemaakt. De band tussen de twee is zelfs zo sterk dat Kadidia de hele dag aan de telefoon hangt met haar moeder, tot grote irritatie van Marja zelf. Hoe gaat dit straks zijn als Kadidia haar kleine is geboren? De relaxte Vonneke Bonneke is er om Kadidia te steunen en brengt naast gezelligheid ook wat rust in de tent.

'Vier Handen Op Eén Buik', dinsdag 3 september om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.