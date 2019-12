Victor Mids sluit jaar magisch af met Rico Verhoeven

Foto: AVROTROS - © OVP 2019

Victor Mids is dit jaar voor de vierde maal op rij te zien tijdens oudejaarsavond op NPO 1. Dit jaar hadden kijkers invloed op de inhoud van de Oudejaarsspecial van 'MINDF*CK'.

De afgelopen weken konden de kijkers stemmen op hun favoriete fragmenten. Mids licht een tipje van de sluier op over populaire illusies die de uitzending hebben gehaald: "Ik kan in elk geval alvast verklappen dat de sensationele 'MINDF*CK' met kickbokser Rico Verhoeven te zien is in de special op oudejaarsavond, maar ook de 'MINDF*CK' met André van Duin heeft de uitzending gehaald". Wie zijn jaar magisch en vol verwondering wil afsluiten zit op 31 december om 20.30 uur goed bij AVROTROS op NPO 1.

Over de hoogtepunten in de special zegt Victor Mids: 'Het is opvallend dat de kijkers de fragmenten met BN’ers erg kunnen waarderen en ook fragmenten waar gevaar om de hoek komt kijken doen het goed. Er is ook veel gestemd op fragmenten die ik niet had verwacht, maar waar mensen blijkbaar wel gek op zijn. De combinatie van de uitgekozen hoogtepunten en de interactieve experimenten met de kijkers zorgen voor een magische oudejaarsavond voor de hele familie.'

In 'MINDF*CK - The Best Of' zijn naast de hoogtepunten uit de afgelopen seizoenen ook diverse nieuwe interactieve experimenten te zien, zodat kijkers thuis mee kunnen doen.

'MINDF*CK Oudejaarsspecial: the best of' is te zien op dinsdag 31 december 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.