Verrassende blik op eenzaamheid onder ouderen in EOdoc 'The Mole Agent'

Wat begint als een spannende detective over spionage, diefstal en mishandeling, ontvouwt zich tot een ontroerende documentaire over eenzaamheid, verliefdheid en geborgenheid. De EOdoc 'The Mole Agent' was bij de Oscaruitreiking in april een van de vijf genomineerde films in de documentaire-categorie. Op 21 september is 'The Mole Agent' voor het eerst op televisie te zien bij de EO.

'The Mole Agent' biedt een unieke tv-ervaring; een documentaire en detective in één, waarin de kijker meegenomen wordt door Sergio, een 83-jarige charmante man, net weduwnaar en op zoek naar een verzetje. Ondanks een totaal gebrek aan ervaring of technische kennis reageert hij op een advertentie van privédetective Romulo. Hij neemt Sergio prompt aan en plaatst hem in opdracht van een bezorgde dochter in een bejaardenhuis waar bewoners mishandeld en bestolen zouden worden. Tot zover het spannende en bij vlagen hilarische detectiveverhaal, dat in de documentaire wordt ingezet om een groter, maatschappelijk probleem aan te kaarten.

Sergio is namelijk niet echt een spion, maar een oude, weliswaar kwieke en knappe man, voor wie dit spionage-avontuur begon als een welkome afleiding na het overlijden van zijn vrouw. Maar terwijl Sergio op onderzoek uitgaat en informatie verzamelt, groeit hij steeds meer toe naar verschillende bewoners van het bejaardentehuis en beseft hij dat de dreigende waarheid onder de oppervlakte niet is wat men vermoedde.

Met veel absurdistische humor is 'The Mole Agent' een stijlvolle combinatie van een klassieke Hollywood-detective en een observerende documentaire. Het is een unieke beschouwing van eenzaamheid onder ouderen, met hartverwarmende hoofdpersonen die de kijker niet snel zullen loslaten.

EOdoc 'The Mole Agent', dinsdag 21 september om 22.35 uur bij de EO op NPO 2.