Vermissingszaak, beschieting woonhuis en zware mishandeling in 'Opsporing Verzocht'

dinsdag 18 november 2025
Foto: AVROTROS - © Joy Hansson 2025

'Opsporing Verzocht' besteedt aandacht aan de verdwijning van een 69-jarige vrouw uit Limburg. De politie maakt zich ernstige zorgen om haar lot omdat er al negen maanden niets van haar is vernomen.

De vermissing van de vrouw kwam aan het licht omdat zij de moeder is van de aangehouden 49-jarige verdachte die betrokken lijkt bij de dood van Paul Vossen (66) afgelopen september in Herkenbosch. Een woordvoerder van de politie vertelt meer over het onderzoek.


Man met groot halfautomatisch wapen in Leende
Op bewakingsbeelden is vastgelegd hoe een man met een zeer groot wapen op 21 juni een woonhuis aan de Strijperstraat in Leende onder vuur neemt. De bewoners en hun hond waren op dat moment thuis. De politie is dringend op zoek naar informatie over de schutter en zijn handlanger en over het motief voor het schieten. De afgelopen maanden waren ditzelfde huis en een ander woonhuis in de straat ook al doelwit van explosies.

Zware mishandeling: man gezocht die slachtoffer tegen hoofd schopt
Een Rotterdammer die zijn broer wilde helpen toen die door een groep werd belaagd, is zwaargewond geraakt bij zijn reddingsactie. Beide broers werden 13 juli aangevallen op de Kruiskadehof in Rotterdam, de reden is niet duidelijk. Het slachtoffer vertelt vanavond zelf hoe hij volkomen machteloos was tegen het geweld. Hij werd - terwijl hij al bewusteloos op de grond lag - meerdere keren tegen het hoofd geschopt. De recherche in Rotterdam heeft al drie verdachten aangehouden, de kijkers van 'Opsporing Verzocht' herkennen hopelijk de vierde verdachte.

Verder onder meer de inbraak bij een parfumzaak in IJsselstein waar voor twee ton schade werd veroorzaakt en de snelle actie van een snackbar-eigenaresse in Eindhoven. Op beelden is te zien hoe ze dreigt met een lepel frituurvet naar twee overvallers. Dat bleek genoeg om de jonge daders, mogelijk waren ze pas vijftien, af te schrikken.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 18 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
