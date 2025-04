Vanavond in 'Opsporing Verzocht'

In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' vanavond hoopt de politie op gouden tips van het publiek over een zeer ernstige mishandeling in Alkmaar.

Tijdens de jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet werd daar een 19-jarige man zwaar toegetakeld door twee leeftijdsgenoten. Omdat de mishandeling is gefilmd door omstanders die de beelden daarna verspreidden, is te zien en te horen dat er werd geroepen dat juist het hoofd van het slachtoffer geraakt moest worden. Het slachtoffer had zelf niet door hoe ernstig zijn verwondingen waren. Hij ging de dag erna naar zijn werk en stortte daar in. Er zijn, naast het social media filmpje, ook beelden van de twee verdachten eerder die avond in Alkmaar.

Ruzie met jongen op fatbike: gezin naar ziekenhuis

De 62-jarige vader van een Rotterdams gezin raakte zaterdag 12 april zwaargewond na een conflict met een tiener die gevaarlijk op zijn fatbike reed. Vanavond vertelt een woordvoerder van de politie in Rotterdam over het onderzoek.

Nederlander op EU Most Wanted-lijst

Sinds vanochtend 10.00 uur is er een nieuwe versie van de EU Most Wanted-lijst van Europol en ENFAST. Daarop, naast de nog altijd dringend gezocht Jos Leijdekkers, ook een nieuwe naam: Patryk Szwajnoch.

Verder onder andere ook:

Nieuwe informatie en een beloning rond de dood van Ardiles Gerard op 2 februari in Rotterdam.

Beelden van de overval op een optiekzaak in Zaandam.

Aanknopingspunten naar de daders van een grote plofkraak aan de Maasstraat in Amsterdam.

Duidelijke beelden van de dader van een poging tot doodslag in Roosendaal.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 22 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.