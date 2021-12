Vanaf zondag is 'Linda's Wintermaand' terug!

André van Duin en Nikkie de Jager, Guus Meeuwis en Jelka van Houten, Peter Pannekoek en Anita Witzier. Dat zijn zes van de acht spraakmakende Nederlanders die in december plaatsnemen op de bekende bank van Linda de Mol.

In 'Linda's Wintermaand' bespreekt ze met haar gasten de meest memorabele momenten van hun leven tot nu toe. Ze kijken uiteraard ook terug op het jaar 2021: hoe hebben ze dit jaar beleefd?

In 'Linda's Wintermaand' ontvangt Linda gasten met uiteenlopende achtergronden: van presentatoren tot succesvolle zangers en acteurs. In het decor van een winters chalet zit Linda met haar gasten bij het haardvuur en is de sfeer warm en hartelijk, wat buitengewoon eerlijke en openhartige gesprekken oplevert. De huisband Mell & Vintage Future zorgt net als vorig jaar voor de muzikale omlijsting en speelt het favoriete liedje van Linda’s gasten.

'Linda's Wintermaand', vanaf 5 december wekelijks te zien op SBS6 en op KIJK.nl. Op 5 december is het programma eenmalig om 20.20 uur te zien, de overige afleveringen worden om 20.00 uur uitgezonden. De uitzending is als podcast terug te luisteren via de website en app van JUKE en LINDA.nl.