Vanaf maandag een nieuw seizoen van 'Radar'

Wie eind maart 2020 zei dat we in 2021 nog te maken zouden hebben met corona werd in zijn gezicht uitgelachen. En toch, daar zitten we dan. Ook met onze reisvouchers bijvoorbeeld.

Want nog even en dan is het weer maart. En moeten organisaties ons in theorie terug gaan betalen. Gaan ze dat wel doen? En waar lopen consumenten, nu zo’n 10 maanden na de uitbraak van de pandemie op reisgebied nog tegenaan? En hoe gaan de reisorganisaties en vliegtuigmaatschappijen om met de klachten van consumenten? De mailbox van 'Radar' loopt over met vragen. Aan tafel zitten de Consumentenbond en de ANVR om zoveel mogelijk van die vragen te beantwoorden.

Een voorbehoedsmiddel is bedoeld om te voorkomen dat je zwanger wordt. En nee, je bent nooit 100% beschermd, dat is algemeen bekend. Maar over het nieuwe spiraaltje Ballerine heerst nogal wat onrust. Zo valt het er soms zomaar uit. Vrouwen melden zich die toch zwanger zijn geworden, ook op het forum van de fabrikant van de Ballerine. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft al tientallen klachten ontvangen. En de beroepsgroepen van de huisartsen, gynaecologen en verloskundigen (NHG, NVOG en KNOV) bevelen deze vorm van anticonceptie niet aan omdat er 'beperkt en niet onafhankelijk onderzoek naar effectiviteit en complicaties is gedaan'. En de fabrikant, die wuift alles weg. Waarom is er niet meer onderzoek gedaan? En waarom is deze vorm van anticonceptie nog op de markt? Maandag in 'Radar'.

'Radar', maandag 25 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.