Vanaf dinsdag kan je kijken naar 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'

Een bijzonder voorwerp, een aansprekend verhaal of een opvallende ontwerper of kunstenaar; het kunnen allemaal aanleidingen zijn voor een 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'.

Expert Paul van Rosmalen ontdekt tijdens een opnamedag een Pop Art schilderij van kunstenaar Woody van Amen. Op bezoek in diens Rotterdamse atelier ontdekt Van Rosmalen meer over het werk van deze, inmiddels 88-jarige, vader van de Nederlandse Pop Art. Al in 1961 trok Van Amen naar New York, waar hij kunstenaars als Warhol en Lichtenstein ontmoette. Later zou de Zwitserse berg Matterhorn een inspiratiebron vormen, net als een motief dat hij ontdekte op de bekleding van een taxi in Singapore.

