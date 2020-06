Vanaf 6 juni een nieuw seizoen van 'Het Echte Leven in de Dierentuin'

Reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya en hun jong schitteren als de grote sterren van de dierentuin. Hun verhaal, van paring tot dracht tot geboorte en kraamholtijd, is een belangrijk onderdeel van de tweede serie van Het echte leven in de dierentuin.

Maar er is achter de schermen, ’s nachts en in verborgen hoekjes nog veel meer dierenleven te bewonderen. Het vaak wonderlijke en verrassende gedrag wordt dag en nacht vastgelegd met talloze verborgen camera’s om te laten zien wat zich allemaal afspeelt in de dierentuin. De makers zijn er technisch in geslaagd om de kijker dit seizoen een nog beter kijkje achter de schermen te gunnen. De gepassioneerde verzorgers van Ouwehands Dierenpark vertellen wekelijks in de serie wat zich achter de schermen afspeelt en werken dagelijks aan soortbehoud, natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek.

Sinds het einde van de vorige serie is er veel gebeurd in de dierentuin. Ook dit seizoen belooft weer veel hartverwarmende avonturen met soms een bikkelharde strijd, maar tevens opbloeiende relaties en nieuw leven. Zo maken we in aflevering 1 kennis met de nieuwe olifantenbul Tusker, een enorm dier, dat voor nageslacht mag zorgen. Daar moet hij wel op worden voorbereid. Dat geldt ook voor de reuzenpanda’s, die op weg geholpen worden naar een paring en dracht. Bij de zeepaardjes lukt de voortplanting heel goed, al blijven er uiteindelijk maar heel weinig ‘veulentjes’ over. Beer Mincho begint ook aan een nieuw leven: na een gezondheidstest krijgt hij ‘een duwtje in de rug’, waardoor hij leert zich als een echte beer te gedragen. Dan zijn er nog de Aldabra reuzenschildpadden: zij krijgen een gloednieuw verblijf. Hoe vinden ze het daar? En hoe vinden ze elkaar daar?

'Het Echte Leven in de Dierentuin' is een coproductie van de NTR en ICP en wordt mede mogelijk gemaakt door stichting Bears in Mind.

'Het Echte Leven in de Dierentuin', vanaf zaterdag 6 juni t/m 11 juli om 20.30 uur op NPO 1.