Vader van Carlo Heuvelman doet oproep in 'Opsporing Verzocht'

Carlo Heuvelman (27) was nog geen dag op Mallorca toen hij in de ochtend van 14 juli werd mishandeld in het uitgaansleven. Hij overleed een aantal dagen later. Zijn vader deelt vanavond eenmalig het verhaal namens de hele familie in 'Opsporing Verzocht'.